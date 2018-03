Takže ty hraješ za nároďák? Jak Egert prorazil z univerzity k profesionálům

A v sobotu v podvečer už jeho jméno četl hlasatel na stadionu Wolverhamptonu, který zrovna hrál domácí zápas s týmem Burton Albion. S ním přicestoval i střední obránce Egert a na posledních deset minut se dostal na hřiště.



Number twenty nine, číslo dvacet devět, Tomas Egert...

„A v tu chvíli jsem tam vběhnul, před třicet tisíc fanoušků. Atmosféra byla naprosto neskutečná, to se nedá popsat, to se musí zažít, vždyť já doteď hrál maximálně před pěti tisíci diváky na Baníku,“ líčil v nedělním rozhovoru pro iDNES.cz.

„Taky tam bylo hodně kamer, ale já se to snažil neřešit a nevnímat. Koncentroval jsem se stoprocentně jen na sebe a hned po zápase za mnou všichni spoluhráči přišli a gratulovali mi. Že jsem to prý zvládl výborně a ať vítám v anglickém fotbale. Také trenér byl spokojený, jak jsem se s tím vypořádal,“ vyprávěl.

Mimochodem, tím trenérem je Nigel Clough, syn jednoho z nejslavnějších koučů minulého století Briana Clougha. Ale o tom až později.

Chci být průkopníkem, říká

Egert s fotbalem začínal v Brandýse nad Labem a přes mládežnické týmy Bohemians se dostal do Liberce. Tam v osmnácti podepsal svou první profesionální smlouvu a připsal si i 39 ligových minut.

Jinak ale putoval hlavně po hostováních. Štěstí zkoušel v Trnavě, druhou ligu hrál za Vyšehrad i Žižkov. „V Česku mě ale nic nedrželo a když mi skončila smlouva, rozhodl jsem se odjet,“ řekl.

Za sebou už měl první ročník studia sportovního managementu na vysoké škole v Praze, nyní ve stejném oboru pokračuje na univerzitě v Derby. V Anglii se hned zapojil do univerzitního fotbalového týmu, kde vyčníval. A nejen výškou, protože měří přes metr devadesát.

Cesta do profesionálního britského fotbalu se mu právě tam pootevřela.

„Trenér mě doporučil do Burtonu, kde jsem dostal dva dny, abych se ukázal. Najednou se z toho stal týden, dva tři a pak si mě vyžádal na přátelský zápas tým Lincoln City ze čtvrté ligy,“ vysvětloval.

Burton souhlasil, na utkání poslal skauty a Egert se předvedl povedeným výkonem. Dokonce dal i gól.

„Najednou měly zájem právě i Lincoln nebo Doncaster Rovers ze třetí ligy. Každopádně Burton byl při vyjednávání nejrychlejší a hlavně: je to tým z Championship, anglické druhé ligy. A to se nedalo odmítnout,“ popsal.

Egert dostal kontrakt do konce sezony a pak se uvidí. „Když to v pátek vylezlo oficiálně, byl to blázinec. Myslel jsem, že mi shoří mobil,“ smál se. „Dostal jsem i gratulace od bývalých spoluhráčů nebo trenérů. Byli překvapení.“

Aby ne. Egert je vedle Matěj Vydry, Daniela Pudila, Tomáše Kalase a Ondřeje Mazucha pátým Čechem, který letos do druhé anglické ligy zasáhl. „Dokonce za mnou spoluhráči v Burtonu chodili a ptali se mě, jestli hraju právě s Matějem Vydrou a Danem Pudilem za nároďák...,“ vyprávěl urostlý stoper s úsměvem.

„Jsem rád, že se mi teď vrací všechno, co jsem fotbalu dal. Celý život jsem trénoval víc než ostatní a šel si za tím. Ale pořád je přede mnou ještě strašně moc práce,“ uvědomuje si.

„Rád bych byl tak trochu průkopníkem, aby i ostatní mladí kluci viděli, že jsou tu příležitosti, jak studovat a věnovat se u toho fotbalu. Vlastně to v Anglii není nic neobvyklého na rozdíl od Česka, kde se bere fotbalista automaticky za hlupáka s tím, že buď hraje, anebo dostuduje.“

Potkal syny legend

I když Egert podepsal profesionální kontrakt, plánuje letos na univerzitě dokončit ročník. Až poté zřejmě přejde na dálkové studium. „Školu chci určitě dodělat, na tom se nic nemění. Uvědomuju si, že život po fotbalové kariéře je dlouhý a já na něj chci být připravený.“

Když zrovna nesedí na přednášce v lavici, učí se v novém klubu od velkých jmen. Však posuďte sami: na trénincích brání třeba Darrena Benta, autora více než stovky gólů v Premier League a bývalého reprezentanta, pokyny zase poslouchá od Nigela Clougha, trenéra se slavným jménem.

„Je to skvělý člověk a fotbalu opravdu rozumí. Ještě jsem neslyšel, aby o něm někdo řekl něco špatného. Je přísný, ale férový. A samozřejmě, každý ví, že jeho otec je legenda,“ přibližuje.

Brian Clough v sedmdesátých letech vyhrál s Nottinghamem Forest dvakrát Pohár mistrů, předchůdce dnešní Ligy mistrů, čímž šokoval Evropu. „A Nigel, jeho syn, po něm zdědil jen to nejlepší,“ myslí si Egert.

Ten se na ostrovech potkal i s Darrenem Fergusonem, jenž je synem bývalého trenéra Manchesteru United Sira Alexe a trénuje Doncaster, který se o Egerta rovněž zajímal. „Měl jsem štěstí, že jsem na syny nejslavnějších trenérů v anglickém fotbale narazil,“ podotýká.

Mladý český obránce si zkrátka v Anglii plní svůj sen.

„Všechno je tady na úplně jiné úrovni. I když Burton patří k těm menším klubům ve druhé lize, podmínky a servis jsou s Českem nesrovnatelné. Využíváme anglické národní tréninkové centrum St. Georges Park, kde se připravuje i fotbalová reprezentace. Je tam asi třicet travnatých ploch, krytá umělka, několik posiloven, veškeré regenerační zázemí jako bazén, vířivky, sauny...“

A tréninky? „V těch je proti Česku rozdíl hlavně v nasazení. Každý se od první minuty koncentruje, každý ví, o co bojuje. Konkurence je obrovská,“ uvědomuje si.

O to cennější je, že se prosadil.

Egert nastoupil do prvního zápasu pouhý den poté, co s klubem v pátek oficiálně podepsal smlouvu. Že Burton prohrál 1:3 ve Wolverhamptonu? To se dalo čekat, protože oba týmy mají zcela rozdílné ambice.

Zatímco Wolverhampton už je jednou nohou v Premier League, Burton se na konci tabulky bije o záchranu ve druhé lize. Aktuálně na ni ztrácí tři body.

A kdo ví, třeba k setrvání v soutěži pomůže i nečekaná posila z Česka.