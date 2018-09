Už nejsme tak naivní, pochvaluje si chrudimský záložník Dostálek

„Bude to těžký souboj. Hradec vyhrál poslední tři utkání a přiveze dobrou formu. Nečeká nás nic jednoduchého,“ tuší chrudimský záložník Tomáš Dostálek.

O motivaci ovšem v jeho táboře rozhodně není nouze, a to hned ze dvou důvodů. Prvním z nich je ten, že pro Chrudim se jedná o druhý duel s rivalem v letošním ročníku. „Stoprocentně je to pro nás další derby. Hradec je hned po Pardubicích nejbližší soupeř, takže to bude o něco prestižnější než ostatní zápasy,“ přiznává Dostálek.

A druhý důvod? Ten je jasný. V úvodu zmíněná porážka Boleslavi.

„Od tohoto výsledku se musíme odrazit. Sice se mluví o tom, že by byly lepší body v soutěži, ale já si to nemyslím. Pokaždé když se vyhraje takový zápas, tak to každému dodá sebevědomí. To jsme přesně potřebovali,“ přidává na důležitosti pohárových bitev třicetiletý hráč.

Klíčem k vítězství nad Hradcem podle něj bude v první řadě produktivita. „V těch posledních prohraných utkáních nám vždycky chyběla. Když nastřílíme pár gólů a přidáme i poctivý výkon vzadu, určitě můžeme vyhrát za tři body,“ věří Dostálek. Chrudim je aktuálně se sedmi body třináctá. Dostálek však s přibývajícími zápasy ze svého týmu cítí čím dál větší jistotu. „Jsme sehranější, kompaktnější... Už nehrajeme tak naivní fotbal jako na začátku. Vnímám, že začínáme konečně tvořit celek.“