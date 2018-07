Dostálek z Chrudimi: Krátká příprava neublíží, rovnou do toho skočíme

„Ale jsem rád, že jsem si v Pardubicích k téhle soutěži přičichl. Odehráli jsme tam kvalitní zápasy, nějaký gól jsem taky dal... Nicméně zpětně bych asi volil jinak,“ zamýšlí se 30letý krajní záložník.

V dresu mateřské Chrudimi, čerstvě postoupivší z ČFL, si druhou ligu zahraje dosytosti; proti Pardubicím jej navíc čekají hned dvě krajská derby (první již v 5. kole v sobotu 18. srpna od 10.15 v Pardubicích Pod Vinicí).

„Těším se na ně hodně, já s Péťou Rybičkou, který Pardubicemi prošel taky, asi ještě o trochu víc než ostatní,“ říká Dostálek.

Můžete shrnout, jaká byla příprava na vyšší soutěž?

Krátká, ale mně ani klukům to zase tak nevadilo. Nemohli jsme z toho tolik vypadnout. Skončili jsme ČFL, pak jsme měli týden volna a ten další už jsme měli individuální plány. Běhali jsme, fyzička nestrádala. Odpočali jsme si od balonu, což bylo taky potřeba. Vždyť od 3. ledna jsme pětkrát týdně trénovali... Trenér mluvil o pouhých 17 dnech přípravy, což pro nové kluky asi není nic moc, ale nám ostatním to podle mě zvlášť neublíží, rovnou do toho skočíme.

Kam jste zamířil na dovolenou?

S Ondrou Kesnerem (dalším záložníkem) jsme byli týden v Barceloně. Podívali jsme se na Camp Nou (stadion FC Barcelona), bylo to super. Přišel jsem kvůli tomu o první dva dny přípravy, ale to není nic zásadního. Chodili jsme běhat podél pláže, bylo to hezký. Hrozně to uteklo, volna bylo málo...

Odehráli jste čtyři přátelské duely s velmi dobrými výsledky. I když je nelze přeceňovat, psychice před startem soutěže dost pomohou, ne? Přece jen jste se utkali i s dalšími druholigovými mančafty...

Samozřejmě. Na turnaji v Počátkách byly Vlašim, Varnsdorf a Táborsko. Kluci, co proti nim nikdy nehráli, si vyzkoušeli, že to jde. Soupeři však stejně jako my byli v přípravě, v lize to bude vypadat jinak. Ale kdybychom nad Varnsdorfem zvítězili na penalty, mohli jsme to celé vyhrát. Dodá nám to sebevědomí. V mistrovských utkáních budou rozhodovat detaily. Budeme třeba hrát slušně, pak soupeř udeří z jedné šance... Chyby se ve druhé lize trestají. Ve třetí je ještě šance něco dohnat nebo otočit, ovšem tady jsou týmy skvěle fyzicky připravené, a jak jde jeden do vedení, má hrozně velkou výhodu. I statisticky se to málokomu povede ještě obrátit.

V neděli od 10.15 startujete v Praze na Žižkově proti Viktorce. Co od premiéry očekáváte?

Hráli jsme s nimi v zimní přípravě, skončilo to tuším 2:2 nebo 3:3. Něco jsme si řekli, uvidíme, jak to bude vypadat. Věříme si na ně. Jedeme ven, bude to asi opatrné z obou stran. Kdo dá první gól, tak asi vyhraje. A proč bychom to nemohli být my?

Začínat venku je pro vás asi lepší než doma, ne?

Role „nefavorita“ je o něco snazší. Z pohledu Žižkova dorazí nováček, oni se budou chtít rvát o postup, zvítězit za tři body. Pro nás bude i bod výhrou. Když k nám v ČFL přijel někdo ze spodku tabulky, my do nich bušili a oni pak třeba jednou utekli. Bylo to 0:1 a strašně těžko jsme se pak dostávali k nim do vápna. Pro nás by tohle na Žižkově mohla být taky výhoda.

Když jste byli před lety nováčkem v ČFL, prezentovali jste se vyloženě jako brejkové mužstvo. Možná by se tenhle styl i pod dojmem síly soupeřů mohl vrátit...

Jasně, je to něco podobného. Měli jsme nadšení, hráli na brejky a šlo to tak líp. Moc nám tehdy pomohl zkušený Radim Holub. Pro nováčka je to rozhodně jednodušší. A naše hra je na to i celkem uzpůsobená.

Jak na vás v těch pár přátelácích zapůsobily nové posily týmu, mezi něž patří Tomáš Froněk, Jaroslav Hlavsa, Martin Sulík nebo Jakub Šípek?

Kluci mě překvapili, ač toho někteří z nich nemají tolik odkopáno. Fyzička ani fotbalovost jim nechybí. Cítím už jen to, že se zvedla úroveň tréninků, což je dobře. Rozšířili naše jádro, předtím jsme hráli ve dvanácti, třinácti lidech. Je to zdravá konkurence pro kluky, kteří doteď měli místo v základní sestavě víceméně jisté.

Už se asi projevila i přítomnost vašeho staronového spoluhráče Davida Sixty, kreativního záložníka, prověřeného ze sezony 2015-16, kdy patřil k tahounům Chrudimi.

Přesně tak. Je to i výborný kamarád a podle mě fotbalista, který si určitě jednou první ligu zahraje. Pro něj taky dobře, že je tady, měl smůlu na zranění. Doufám, že jak jemu, tak i nám všem se bude dařit a že to klidně i někoho dalšího katapultuje do ligy.

Sixta dříve na Žižkově hostoval. Nedával mužstvu před nedělí nějaké rady?

Popravdě jsem se s ním o tom ještě nebavil. Možná to rozebírali s trenérem Jirouskem a ještě nám ty informace před zápasem předají. Připravujeme se na ně postupně. V přípravě jsme nezahrávali ani nacvičované standardky a tak, aby nic neokoukali, nechávali jsme si to pro sebe. Pak je tím třeba porazíme.