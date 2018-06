Už se mi nechce běhat, končím, říká fotbalový útočník Tomáš Došek

Po odchodu ze Zbrojovky kopal divizi za Slavoj Koloveč. „Ale pak se nám narodilo dítě a moje žena se chtěla vrátit na Slovensko. Tam hraju čtvrtou ligu za FC Slovan Hlohovec,“ sděluje Došek.

Pořád hrajete v útoku?

Jasně, kde bych jinde byl. Stojím před bránou a oni mi to centrují na hlavu. Nohama už mi to nejde. Běhat s těma mladýma nestíhám, už toho musím nechat.

Daří se vám střelecky?

Dal jsem dvanáct gólů nebo kolko. Oni mají na Slovensku menší brány než tady, to je těžký. Rok předtím to šlo, to jsem dal asi 22 gólů, ale teraz to tak nejde.

Živí vás fotbal?

Dávají mi nějaké peníze, ale chodím pracovat do firmy majitele klubu. Jezdím s dodávkou a rozvážím zboží. Měl jsem posilovnu v Plzni, ale po narození dítěte jsme to prodali.

Jak je na tom váš bratr Lukáš?

Minulý týden u mě byl na návštěvě. Trochu přibral, má asi 105 kilo. Chrápe, nedělá nic. Asi víc šetřil než já. Fotbal už nehraje, byl na operaci s kolenem.

Jak jste si užil brněnskou akci?

Super, chtěl jsem hlavně vidět kluky. Vůbec jsem nevěděl, kdo tady bude, tak jsem koukal. Některým trošku narostlo bříško, třeba Márovi Heinzovi. Patrik Siegl se furt udržuje, Střešta mě překvapil. Okli je furt vysmátej, ten mi řekl, že má dítě, to je pro mě překvapení. Truska klasika, ten hraje furt naplno, neprohraje ani tenhle zápas. A Švanci je showman, tomu svědčí tahle role.

Vy se jako showman necítíte?

Já ne. Co se mi narodilo to dítě, tak jsem takovej klidnej.