Kanonýr Čížek v divizi : Neuhnu a vytočit se nenechám

„Bilance tři plus dva, to je pro mě v dospělých nejlepší soutěžní zápas. V tomhle utkání šlo o to proměnit první šanci, tím jsme se nahecovali, kluci se chytli a celkově to pak šlo všem i mně skoro samo,“ popsal 38letý tahoun Mšena Tomáš Čížek.

Ve své bohaté a téměř dvacetileté profesionální kariéře si zahrál za Spartu i Ligu mistrů proti Realu Madrid či FC Porto, v 1. české lize odehrál v dresech Jablonce (za něj 163), Sparty a Bohemians celkem 207 zápasů, v nichž dal 25 gólů a navíc odehrál spoustu zápasů za čtyři kluby v ruské nejvyšší soutěži. Aktuálně je Čížek ofenzivním motorem divizního Mšena, za které nasázel ve 12 kolech už devět branek a patří k elitním divizním kanonýrům.

„Hraju furt útočníka a asi se čeká, že bych nějaké ty góly dát měl. Je fakt, že teď to zatím celkem šlo,“ říká s úsměvem Čížek.

Letos v lednu ukončil angažmá v prvoligovém týmu Bohemians 1905, na jaře už byl v krajském přeboru oporou Mšena na jasné cestě za postupem a aktuálně v podzimní části poznává poprvé v kariéře taje divize. „Úroveň se mi líbí, divize je rychlejší než ten přebor, což mi vyhovuje, protože na rychlejší fotbal jsem byl vždycky zvyklý. A hlavně mě to na hřišti furt baví, baví to i kluky v týmu, navíc hrajeme nahoře, teď jsme čtvrtí, i když to hlavně v domácích zápasech mohlo být lepší. Každopádně si to fakt na stará kolena užívám, v našich zápasech padá hodně gólů, jsou atraktivní, divákům se to musí líbit. Jsem spokojený,“ tvrdí Čížek.

V divizi C se potkává i s dalšími bývalými „kolegy“ z první ligy Štajnerem, Davidem Jarolímem, Kinclem, Mariem Ličkou a dalšími. Ve 4. kole si zahrál i proti Šírlovi ze Zbuzan, jenž na sebe ovšem o víkendu nechvalně upozornil inzultací sudího. „Tohle do fotbalu určitě nepatří, já se určitě takhle vytočit nenechám. Většinou jsem klidný a spíš se snažím ty naše mladé bouřlivé hlavy v týmu od rozhodčího vyhodit pryč a řeším to s ním v klidu sám. Ale pokud jde o hru, ze souboje nikdy neuhnu a když jdu do kontaktu, tak buď fauluju já, nebo soupeř, ale není to nikdy nic zákeřného,“ popsala mšenská fotbalová opora.

Čížek oslaví koncem listopadu už 39. narozeniny, v létě měl zdravotní problémy, ale start sezony stihl a divizní a zápasový program zatím zvládá. „Měl jsem problémy s koleny, už v nich nemám chrupavky, takže je tam už velká artróza, už to na mě holt taky dolehlo. Takže jsem začal brát takové ty koňské přípravky a musím říct, že to celkem zabírá a díky tomu můžu pořád hrát fotbal. Ještě se to dá,“ konstatoval bývalý jablonecký fotbalista.

Kromě úspěšného angažmá ve Mšeně se Čížek od začátku podzimní části zapracoval i do trojrole u juniorského týmu prvoligového FK Jablonec: je asistentem trenéra Bekakise, vedoucím mužstva i kustodem.

„Jsem strašně rád, že se u fotbalu pohybuju každý den i po ukončení profesionální kariéry, prakticky denně můžu kopat do míče, pohyb pořád mám a zatím se to všechno stíhat dá. Pokud jde o tréninky, tak se do nich aktivně zapojuju s jabloneckou juniorkou, ve Mšeně chodím na předzápasové tréninky a na utkání. Fyzicky to ještě zvládám,“ ujistil Čížek, jedna z nejvýraznějších divizních hvězd.