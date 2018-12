Chorý zařídil výhru nad rodnou Olomoucí: Užíval jsem si to

Tomáši byl to váš první ligový gól v sezoně, ulevilo se vám?

Samozřejmě. Chtěli jsme na Olomouc nastoupit a vstřelit první gól, což se nám podařilo. Myslím, že celý první poločas jsme byli aktivnější, lepší. A z toho pramenil i druhý gól. Druhý poločas byl od nás takový ospaloučký, spíš jsme čekali na chyby Olomouce, ale žádnou jsme nevyužili.

Od května jste v lize nedal gól, vytvářel už jste si na sebe tlak?

Spíš jsem se snažil nepřipouštět si to. Pořád jsem věřil, že si místo najdu a gól dám. Poštěstilo se dneska, Milan (Petržela) mě krásně našel.

Není paradox, že jste se trefil právě proti Olomouci, odkud jste do Plzně přišel?

Hodně kluků tam znám osobně, voláme si, jsme neustále v kontaktu. Ale v tom zápalu boje to nějak extra nevnímáte. Gól jsem si strašně užíval, zvlášť, když jsem za skyboxu viděl malou dcerku. Jsem za něho rád a doufám, že na to navážu i v dalších zápasech.

Při zranění Krmenčíka jste to právě vy, kdo by ho měl nahradit. Připouštíte si to?

Michael je kvalitní útočník, vždycky si uměl najít prostor, dával góly, rozhodoval zápasy. Díky němu máme tolik bodů, teď je to na mně. Snažím se pomoct týmu, odvádím černou práci, která možná není tolik vidět.

Nastoupil jste i v Moskvě, kde jste podstoupil řadu těžkých soubojů. Bylo to dneska pro vás obtížné?

Bylo těžké, navíc cestování k tomu. Potřebovali jsme zregenerovat. Myslím, že jsme se dobře připravili, šli jsme za vítězstvím. Na každém to bylo vidět, z naší strany to byl dobrý zápas. Dobře jsme přepnuli z Champions League na domácí soutěž. My chceme hrát poháry i nadále, proto je pro nás i liga strašně důležitá.

Trenér Jílek vás chválil. Říkal, že už se dostáváte do olomoucké formy. Cítíte to také tak?

Když jsem z Olomouce před rokem do Plzně přicházel, měl jsem na kontě asi dva góly. Moje hra je založená na tom, že udržím spoustu míčů, jsou na mě fauly, ze kterých máme standardky. Týmový výsledek je pro mě důležitý.