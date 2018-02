Plzeňský Chorý zlobil bývalé parťáky. Naštval mě, mrkl trenér Jílek

Fotbal

Dalších 10 fotografií v galerii SOUBOJ VE VÁPNĚ Plzeňský útočník Tomáš Chorý (třetí zprava) chytá rukama při náběhu olomouckého Uroše Radakoviče. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

dnes 10:04

I za těch patnáct minut na hřišti, na kterých vystřídal na hrotu fotbalové Plzně Michaela Krmenčíka, stihl Tomáš Chorý zaujmout. „Choras mě trošku naštval, protože uhrál tři těžké balony, které tady neuhrál. Všechno do kvality, udržel to a sklepl do druhé vlny,“ chváli svého bývalého svěřence olomoucký kouč Václav Jílek.