Nejedu do Olomouce jako kamarád, varuje plzeňský obr Chorý

Na Hané se ještě stihl oženit, ale dcerka se mu už narodila v červenci na západě Čech. A Chorý se snaží v Plzni zabydlet - v soukromí i na fotbalovém trávníku. Zatím jde v nové sezoně postupnými kroky, na Dukle byl jen na lavičce, minule doma proti Liberci už naskočil na pár minut do boje.

Teď rodáka z Citova čeká pikantní souboj. Třetí kolo totiž odehrají viktoriáni v sobotu od 19 hodin na hřišti „jeho“ Sigmy Olomouc. Proti klubu, který ho posunul do velkého fotbalu.

Tomáši, jaký to pro vás bude návrat domů?

Do Olomouce se moc těším, začínal jsem tam, Sigma mně dala šanci v první lize. Na to se nezapomíná. Ale teď je to můj soupeř, nejedu tam jako kamarád.

Vy už jste proti Olomouci jednou nastoupil. V čem jsou ty zápasy jiné?

Z Olomouce to mám kousek domů, přijede se podívat celá moje rodina. Akorát, že tentokrát nebudou mít dres Sigmy. I na to setkání s nimi se těším.

Sigma loni předčila všechna očekávání. Dokáže to zopakovat?

Myslím, že ano. Ten tým doznal během léta minimálních změn, odešel jen Radakovič a Říza (Řezníček) se vrátil do Plzně. Naopak přišli Štěrba, Nešpor a Pilař, ti by je měli dokázat nahradit. Herní systém, který jim ordinuje trenér Jílek, tomu mančaftu sedí.

V čem spočívá?

Prezentují se velmi dobrou kombinační hrou, vysokým presinkem. Jejich hra má hlavu a patu. Musíme se pořádně připravit, abychom si odvezli tři body.

Co by na ně tedy mohlo platit?

(zamyslí se) Chtělo by je trošku rozhodit, nesmíme být zalezlí v bloku. Chtělo by to, abychom podrželi balon a ukázali jim, kdo je na hřišti pánem. Rozhodně je ale nepodceňujeme, Sigma je těžký soupeř.