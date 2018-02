Bezgólový hit na Hané. Takhle by mohla liga skončit, říká plzeňský Chorý

Chorý si v neděli na oblíbeném Andrově stadionu zahrál poprvé od přestupu poslední čtvrthodinu, kdy ho trenér Vrba poslal na plac namísto Krmenčíka. Uhrál několik těžkých soubojů, odstrčil záložníka Housku, dostal žlutou kartu.

Ale rozhodnout nestihl.

A má pravdu; vzhledem k vyrovnanému průběhu byla dělba bodů zřejmě spravedlivá, ačkoli to není ve sportu důležité.

Kdyby ve sportu byla zásadní spravedlnost, musel by sudí Zelinka v 63. minutě fouknout penaltu pro Olomouc. Zahradníčkův centr z rohového kopu mířil před bránu na Plška, jehož náběh evidentně rukama zastavil obránce Řezník. Žel při standardních situacích bývá držení spousta, je to fotbalový kolorit, jenže tohle se už vymykalo zavedeným (ne)pořádkům. „Sudí mi říkal, že to neviděl, takže bych to neřešil. Ale už to bylo za hranou, musel jsem pak měnit vytahaný dres,“ povzdechl si Jakub Plšek.

I kdyby Sigma, které díky aktivitě a rychlé kombinaci patřil první poločas, vyhrála, mistrovskou zápletku už by to nejspíš neznamenalo.

Na to je Plzeň příliš dominantní. Teprve podruhé v ročníku ztratila body, podruhé neskórovala.

I tak si udržela čtrnáctibodový náskok v čele tabulky, neboť Slavia v sobotu překvapivě prohrála v Jihlavě a přišla tak o druhé místo, kam se vyhoupla Olomouc.

„Přiznejme si, že v prvním poločase byla Sigma lepší. Byla silnější a kombinačně rychlejší. Na druhou stranu my jsme zodpovědně bránili,“ přemítal Vrba.

Pro jeho tým to byl už druhý soutěžní zápas po zimní přestávce, ve čtvrtek v úvodním utkání vyřazovací fáze Evropské ligy remizoval na Partizanu Bělehrad (1:1). Vrba udělal jedinou změnu v sestavě; nemocného Limberského nahradil Kovařík. Ve druhé půli se už tolik u střídačky mračit nemusel. Snad jen kdyby Krmenčík potrestal zaváhání brankáře Buchty, jenž hazardní přihrávkou zavařil Kalvachovi (jinak vynikajícímu). Jenže v největší šanci ligového šlágru přestřelil branku.

„Ve druhé půli už to byl zajímavější fotbal i pro diváka, lépe jsme kombinovali a hráli více dopředu. Z tohoto pohledu jsem spokojen, uhráli jsme bod na hřišti druhé Olomouce,“ cenil si Vrba.

Sigma potvrdila nastoupenou cestu z podzimu. Znovu ukázala dravost i šikovnost, ač na bránu vystřelila jedinkrát. Udržela domácí neporazitelnost v sezoně a s Plzní bodovala poprvé po sedmi předešlých porážkách. „Jsem rád, že jsme navázali herně na podzim. Neprohráli jsme doma proti Slavii, Spartě ani Plzni,“ váží si olomoucký trenér Václav Jílek.

„Dnešní výkon ukázal, proč je Olomouc tam, kde je. Kdybychom ve stejné situaci uhráli bod na Spartě či na Slavii, byli bychom spokojeni. Pozitivní také je, že máme lepší vzájemná utkání,“ doplnil Vrba.

Viktoria v lize neprohrála už 22 utkání po sobě. Nemuselo to tak být. V zajímavém závěru zápasu i Sigma šturmovala za výhrou. V nastaveném čase si na rohový kop naběhl stoper Jemelka, ale k míči mu chyběly centimetry, a tak si gólman Kozáčik s celou Plzní vydechli.

Obr Chorý pak Jemelku přátelsky objal. Skončí TO takhle?