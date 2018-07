Pár chvil s dcerou mě nabilo, líčil čerstvý táta Chorý

„I těch pár chvil, které jsem s holkama strávil, mě neskutečně nabilo. Malou jsem si pochoval, je překrásná. Na takové chvíle se nezapomíná,“ rozplýval se po úterním vítězství nad Wackerem Innsbruck, v němž naskočil do druhé půle.

„I teď mám husí kůži, když se na to ptáte. Mám na krajíčku,“ říkal Chorý novinářům ve Westendorfu.

Pojďme ale k fotbalu. V přípravě zatím jen vyhráváte, jak to vnímáte vy hráči?

Proti Innsbrucku jsme zase neinkasovali, dva góly jsme dali a měli jsme i další šance. Kombinačně se nám dařilo, to je pozitivní pro naši psychiku. Jen jsme možná mohli vyhrát vyšším rozdílem.

Po návratu Jakuba Řezníčka z hostování v Olomouci se vám zvýšila konkurence v útoku. Jak to berete?

Jsme tady teď čtyři útočníci, ale konkurence je zdravá. Ve fotbale už to tak bývá, že nepřijde nic zadarmo. Čeká nás základní skupina Ligy mistrů, také v české lize budeme chtít hrát na čele tabulky, v Plzni jsou cíle nejvyšší. A my se každý musíme poprat o svoji šanci.

Proti Innsbrucku trenér Vrba zkoušel rozestavení 4-4-2. Vidíte v tom šanci pro víc útočníků?

Ano. Trenér tak má další alternativu na složení mančaftu. Myslím, že si dokážeme vyhovět. Bylo to vidět, i když hráli Baky (Bakoš) s Řízkem (Řezníček) v první půli a my potom ve druhé. Pořád to bylo kvalitní.

A vy jste poprvé nastoupil do zápasu jako novopečený otec. Jak se vám hrálo?

Je to krásný pocit, jsem šťastný. Je to něco nepopsatelného.