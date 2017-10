Vítězná sestava se (ne)mění. Tah s Chorým však Jílkovi nevyšel

Fotbal

Další 4 fotografie v galerii POZOR NA NĚJ. Olomoucký útočník Tomáš Chorý si zpracovává míč, hlídá ho Stanislav Hofmann, stoper Slovácka. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

dnes 12:58

Je to fotbalové klišé, ale něco má do sebe: vítězná sestava se nemění. Trenér olomouckých fotbalistů Václav Jílek ji však po výhře v Jihlavě změnil. Není se mu zase tolik co divit, když se z marodky vrátila hlavní palebná síla Sigmy – Tomáš Chorý.