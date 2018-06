Za odchod se platí. Tišnovský fotbal však nemusí začínat od nuly

Za tehdejší náhlé odstoupení z prvního místa divize D, což byl následek odchodu hlavního sponzora a následně i drtivé většiny hráčů, musí klub zaplatit pokutu 100 tisíc korun, což je nejmenší postih, jaký disciplinárka mohla vyměřit, a nebude muset začít hrát soutěže znovu od nejnižších pater. Nové místo dostane Tišnov v jihomoravském krajském přeboru.

„Disciplinárce jsem vysvětlil, co se stalo a jak jsme se k tomu postavili, komise to pochopila a kvitovala kladně,“ řekl Štěpán Pilný, předseda AFK Tišnov.

Aby totiž po odchodu kvalitních fotbalistů v čele s Petrem Švancarou nedohrávali divizi s béčkem a dorostenci, kteří nemohli počítat s ničím jiným než s vysokými porážkami, raději Tišnovští ze čtvrté nejvyšší soutěže odstoupili.

„Disciplinárka to ocenila. Řekla, že s dorostenci bychom soutěž znevážili. Dali nám tedy nejnižší pokutu a nabídli nám hrát kraj, což jsme využili,“ dodal Pilný.

Pro jeho oddíl tak definitivně končí éra nadstandardního rozmachu, spojená s mecenášem Oldřichem Mertou. Ten Tišnov z 1. B třídy vytáhl až do divize a bezpochyby by ho dovedl až do MSFL, protože se silnou sestavou tam mužstvo suverénně směřovalo.

Místo toho se nedohodl s vedením oddílu o úpravě ve vlastnických strukturách a dalších náležitostech chodu A mužstva, ze dne na den svoje peníze z Tišnova stáhl a následovali ho i hráči. Divizní lídr se během pár hodin rozpadl.

„Rozhodli jsme se stát za panem Mertou, který fotbal v Tišnově dostal tam, kde byl,“ řekl tehdy Švancara. „Nechápu, proč panu Mertovi nevyhověli v tom, co chtěl. Jeden den jsme byli krok od MSFL. Na druhý den je tady okres,“ povzdechl si.

Fakticky se Tišnov může chystat na krajský přebor. Soutěž, ve které jaro dohrál za Bohunice i Švancara. Hrají v něm týmy jako Bystrc, Sparta Brno, Svratka Brno, Bosonohy a další brněnské celky.

„To byl jeden z důvodů, proč jsme o kraj měli zájem. Co chvíli je v něm nějaké derby. Pro tišnovského i brněnského diváka není problém sednout do auta a dojet na zápas. Má to náboj,“ těší se Pilný. Do krajského přeboru už skládá kádr; má trenéra Květoslava Havránka nebo hráče Jiřího Chlupa a Jana Pohla z Velké Bíteše.

„Jsme v situaci, kdy si nadstandardní cíle nedáváme,“ uvědomuje si Pilný, že rozmach tišnovského fotbalu v míře jako za Merty se hned tak opakovat nebude. Oddíl je v období přestavby, buduje hřiště s umělou trávou a osvětlením a rád by opravil kabiny. „Chceme kraj udržet, a když se podaří, tak aby se náš fotbal líbil,“ přeje si předseda.

Jedním si je jistý: „Aby nám tady běhali kluci z Liberce, jako to bylo za pana Merty, tak to určitě ne.“