Boj o postup. Hradci ale bude chybět skoro celá jedenáctka

Kdyby k tomuto zápasu jeli na začátku ledna, kdy zimní příprava začínala, mohli do každého poločasu poslat jinou jedenáctku.

Jenomže pro dnešní utkání s Jabloncem, v němž Hradec bude usilovat o postup ze základní skupiny zimní Tipsport ligy, budou mít jeho trenéři podstatně omezený výběr hráčů. Kvůli zraněním či nemocem jim bude chybět skoro kompletní jedenáctka, přesněji osm fotbalistů.

„Pojedeme se třemi náhradníky, víc nás v tuto chvíli není,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Karel Havlíček. Hlavně proto, že k zápasu nebude moci použít hned osm hráčů svého kádru. Jejich seznam? Pázler, Černý, Bederka, Nosek, Čech, Krátký, Shejbal a Miker.

„Je toho hodně, naštěstí žádná z absencí nevypadá tak, že by ohrozila hráčům start v jarní části druholigové soutěže,“ snaží se Havlíček na současné situaci najít alespoň něco pozitivního, „kdyby šlo o mistrovské utkání, asi by někteří hráči se sebezapřením nastoupili, ale v této fázi přípravy nechceme riskovat případné zhoršení zdravotního stavu hráčů.“

Hradec versus Jablonec Utkání základní skupiny fotbalové zimní Tipsport ligy, dnes ve 13 hodin v Horních Počernicích.

Půjde o postup do Final Four soutěže, Hradci k němu stačí remíza, při shodném počtu bodů má lepší skóre než Jablonec.

Hradci bude v dnešním zápase chybět osm hráčů ze základního kádru: Pázler a Černý (po zranění teprve začínají s tréninkem), Nosek, Krátký (svalová zranění), Bederka (zraněný kotník), Miker (problémy se zády), Shejbal (zánět achilovky), Čech (angína).

Při skládání dnešní sestavy bude mít největší problémy se středem obrany. Vzhledem ke zdravotní situaci mu zbyl jediný klasický střední obránce, kterým je nové příchozí Kvída. Vedle klasické možnosti použít na tomto postu Plašila si tak ve středu obrany pravděpodobně zahraje záložník Janoušek.

„Dříve tento post hrál, nemám obavy, že by to nezvládl, fotbalově by mu to mohlo vyhovovat,“ myslí si hradecký kouč.

Hradec se s prořídlým kádrem pokusí vzdorovat prvoligovému Jablonci. V zápase určitě není favoritem, zvlášť při současných zdravotních patáliích. „Jablonec je velmi kvalitní, navíc pokud přijede s dvěma jedenáctkami a do každého poločasu pošle jinou, fyzicky to bude náročné,“ poznamenal kouč.

Hradci k postupu do závěrečného turnaje stačí remíza, při shodném počtu čtyř bodů totiž má lepší skóre. „Trochu nás namotivoval i tím, že už zrušil přípravný zápas s Viktorií Žižkov, který měl naplánovaný na termín, v němž se mají hrát vyřazovací zápasy Tipsport ligy. Počítají s tím, že do nich přes nás projdou,“ řekl kouč.

Kvůli zdravotnímu stavu hráčů hradečtí trenéři včera změnili i naplánovaný program, místo dvou tréninků naordinovali jen dopolední. „Bylo to hlavně kvůli tomu, abychom zvládli zápas s Jabloncem,“ vysvětlil Havlíček.

Hradec do Horních Počernic, kde zápasy základní skupiny hraje, vyrazí s vědomím, že by rád odčinil nevydařenou úterní přípravu v Olomouci, kde od Sigmy dostal sedm gólů. „Budeme hrát proti podobně kvalitnímu soupeři, ale předvést podobně dezorganizovaný výkon nechceme. Jde sice stále o přípravu, ale také o image klubu,“ uvedl kouč.