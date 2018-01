Brno ovládlo Tipsport ligu, ve finále zdolalo Bohemians

„Povzbuzení to určitě je. Když to hrajeme a dostaneme se takhle daleko, byla by škoda to nevyhrát. Pozitivní také je, že jsme vyhráli všech sedm zápasů přípravy,“ řekl novinářům trenér Brna Roman Pivarník.

Ten se dočkal výhry proti svému bývalému klubu, v Ďolíčku působil v letech 2014 až 2016. „Větší motivace to nebyla. Trošku jsme se pobavili před zápasem, ale žádné špičkování neprobíhalo. Nebylo to moc šťastné, protože nás čeká první jarní kolo na Bohemce. Nebývá to zvykem, abyste tři týdny předtím hráli se soupeřem, s nímž budete hrát ligu,“ dodal Pivarník.

Finále bylo od úvodu vyrovnané a nenabídlo mnoho velkých šancí. V první půli měli blíže ke gólu Bohemians, ale v nadějné možnosti jejich hráči dvakrát mířili vedle. Na opačné straně se neprosadila zimní posila Bazeljuk.

Rozhodnutí přišlo v 70. minutě, kdy z přímého kopu ze strany zakroutil míč přesně k tyči Kratochvíl. Střídající brankář Bohemians Kouba se natahoval marně.

„Přímý kop byl chybně odpískaný. To nebyl faul. Náš hráč hrál první balon, to bylo spíš obráceně. A hrubá chyba gólmana. Přímý kop, který ještě skočí na stranu gólmana, tři metry od tyče, to se nevidí,“ řekl trenér Bohemians 1905 Martin Hašek starší.

„Nevím, jestli to gólman mohl mít, nebo ne. On šel asi za zeď, já to dal na jeho stranu a neměl to. Je to příjemné, když vyhrajete turnaj. Doufám, že takhle budeme pokračovat v lize,“ uvedl Kratochvíl.

„Klokani“ pak měli několik šancí na vyrovnání, ale penaltový rozstřel si už nevynutili. Naopak na konci 87. minuty napřáhl Vraštil z dálky a Kouba ránu propustil do sítě.

„Opět hrubá chyba gólmana, jde mu to přímo do ruky. Oba dva góly byly v podstatě komické. Výsledek je zkreslený, my jsme nebyli horší. Je to škoda, ale podstatné je, že se nikdo nezranil,“ řekl Hašek.

Brno výhrou potvrdilo dobrou formu v přípravě a pěti zápasy Tipsport ligy prošlo bez jediného zaváhání. Kouč Zbrojovky Pivarník vyhrál jako trenér zimní turnaj podruhé, poprvé se mu to povedlo s Jihlavou v roce 2012.