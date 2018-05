Nezasloužili jsme si sestoupit, myslí si jihlavský Schumacher

Zazněl poslední hvizd sudího.

Fotbalisté Jihlavy popadali na trávník a se svěšenými hlavami začali vstřebávat to, co si do té doby za žádnou cenu nechtěli připustit, že by se mohlo stát realitou.

Po šesti letech mezi elitou přišel pád do druhé ligy.

Jednou z hlavních tváří Vysočiny během jarní části byl německý obránce Till Schumacher. Ze hřiště odcházel mezi posledními. A zatímco většina jeho smutných spoluhráčů s novináři hovořit odmítla, on se pro iDNES.cz vyjádřil ochotně.

Nejprve si setřel pot z čela a pak smutně pronesl: „Došla mi slova. V druhé polovině sezony jsme vybojovali spoustu bodů, herně se zlepšili, a přesto je z toho předposlední místo... Myslím, že jsme si to nezasloužili.“

Stačil jeden jediný bod.

Ještě hodně dlouho budou v Jihlavě přemítat, kde o něj přišli.

Bývalý kapitán mládežnických celků Borussie Dortmund poznamenal: „Nikdy to není tak, že by sezonu rozhodl jeden zápas. Já jsem přišel v zimě, kdy měla Vysočina deset bodů. Potom je to samozřejmě hodně náročné. I přesto jsme ale na jaře bodovali a měli několik příležitostí, jak ten jeden bod navíc získat.“

Fotbalisté Jihlavy smutní, porážka s Karvinou je odsoudila k sestupu

Vysočina teď nejspíš zažije turbulentní časy.

Pád do nižší soutěže bude mít jistě dopad na rozpočet klubu a očekávat lze také odchody hráčů.

Je prakticky definitivní, že lotyšský útočník Davis Ikaunieks opustí sestupující mančaft - jen ještě není známo kam. Zájem je také o středopolaře Kamsa Maru z Guiney. A vyloučit nelze ani odchod zmíněného leváka Tilla Schumachera.

Německý obránce krátce po porážce s Karvinou, po níž byl definitivně stvrzen sestup Jihlavy do druhé ligy, o svém (ne)odchodu pronesl: „Naprosto chápu, že se musíte zeptat, ale je teprve pár minut po utkání a já teď nejsem schopen říct, jak to bude.“

Posléze však přiznal, že případnou nabídku z vyšší soutěže by zvážil: „Jistě, myslím, že každý hráč chce hrát co nejvýš. O případné nabídce bych pouvažoval. Taky je otázkou, jestli klub bude potřebovat peníze. Uvidíme ale, teď vážně nedokážu říct, jak to bude.“

Mimochodem, když se zmiňoval o klubu, nezapomněl jej ocenit: „Jsem hrdý na to, že jsem dostal příležitost v Jihlavě. Moc si vážím přístupu trenérů. Vždyť já jsem přišel do týmu jako nový a odehrál všech čtrnáct zápasů, až teď proti Karviné jsem střídal před koncem.“

Kdo ví, možná to bylo i jeho poslední střídaní na Vysočině.