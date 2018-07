Henry povede Aston Villu, píše britský tisk. Bookmakeři už stopli sázky

Před deseti dny bývalý útočník Arsenalu či Barcelony opustil štědře placenou pozici experta u televize Sky, aby podle svých slov „mohl trávit více času na hřišti a koncentrovat se na cestu ke svému vysněnému cíli.“

Čtyřicetiletý Thierry Henry chce být fotbalovým trenérem.

A podle zpráv BBC, deníků The Guardian či The Independent se už chystá na svůj první velký krok. Tamní bookmakeři dokonce pozastavili možnost sázení na to, že se někdejší francouzský reprezentant stane koučem Aston Villy.

S klubem z Birminghamu uzavřel džentlmenskou ústní dohodu.

Zkušenosti sbíral dva roky u belgického národního týmu, kde si rychle získal sympatie.

„Od mých osmnácti, kdy jsem přišel do Anglie, jsem měl skvělé mentory. A Thierry je ten ze všech nejlepší, jeho rady si beru k srdci každý den, ať už mě chválí, nebo mi něco vytýká,“ řekl o něm forvard Romelu Lukaku, nejlepší střelec reprezentační historie.

V Henryho „cestě“ ale zatím stojí Steve Bruce, který chystá tým na středeční přípravný zápas s West Hamem. Když v novinách přečetl, že by ho měl Henry nahradit, v šoku vyprskl kávu.

Posléze si zkušený kouč smluvil schůzku s novým vedením Aston Villy, aby zjistil, jak si stojí. Podle deníku The Guardian chce šéfy přesvědčit, že je tím pravým, ale zároveň prý není velkým optimistou.

Bruce trénuje Aston Villu od října 2016. Z rozhádaného týmu, který nedokázal vyhrát jedenáct zápasů v řadě, udělal postupně aspiranta na návrat do Premier League, z níž sestoupil před dvěma roky. V uplynulém ročníku se Villa probojovala do finále play-off o postup, kde ale podlehla Fulhamu.

Po tomto neúspěchu chtěl Tony Xia, donedávna většinový majitel klubu, Bruce odvolat. I kvůli finančním problémům a následným změnám ve vlastnické struktuře to neudělal.

Nyní je ale velice pravděpodobné, že Aston Villa přeci jen vstoupí do nové sezony s novým trenérem.