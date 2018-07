Vůbec nechtěli hrát, byl to antifotbal, kritizoval Francouze belgický brankář

Belgie prohrála v semifinále světového šampionátu s Francií 0:1. Převahu měla v držení míče a kopala o jeden roh víc. Ale například střeleckých pokusů vyslala o deset méně než soupeř (9 ku 19).

Přesto Thibaut Courtois, téměř dvoumetrový belgický gólman, tvrdí: „Stáli jsme proti týmu, který hrál antifotbal. Jejich útočníci byli třicet metrů od jejich vlastní brány, což jsem nezažil dokonce ani v Chelsea.“

Courtois inkasoval z rohového kopu na začátku druhého poločasu, přesně hlavičkoval Francouz Umtiti.

„Francouzi byli chytří. Věděli, že máme problémy proti týmům, které hrají hodně hluboko. Těžko jsme hledali prostory, finální míče nám nevycházely a občas jsme měli příliš mnoho zkažených přihrávek. Ale ani oni neměli příliš velkých šancí, nebyli lepší než my, jen dobře bránili,“ tvrdil Courtois.

A rozhodčí Andrés Cunha z Uruguaye? Ten to od šestadvacetiletého Belgičana také schytal: „Nevím, kde ho našli, aby pískal semifinále mistrovství světa. Ale na konci udělal jasnou chybu, když nepískal faul na Edena Hazarda těsně za vápnem.“

Belgie se v zápase o třetí místo, který se hraje v sobotu, utká s poraženým z druhého semifinálového duelu mezi Chorvatskem a Anglií.

„My jsme museli hrát s těmi nejlepšími, protože jsme vyhráli skupinu. Neříkám, že je to špatně, ale je to docela smůla,“ poukazoval Courtois na objektivně silnější soupeře v části pavouka vyřazovací fáze, do které Belgie postoupila.

„Přesto bychom neměli být zklamaní, ale pyšní. Měli bychom zvednout hlavy a pokusit se turnaj zakončit vítězně,“ prohlásil.