Dostávat v těchto fázích zápasu góly nelze, zlobil se Gebre Selassie

Jak si obě branky vysvětlujete?

Dostat gól do šatny, ve 45. minutě, to zkrátka nemůžeme dopustit. Musíme už poločas odehrát s nulou. A v 90. minutě jsme pak měli roh, potom se hra přelila na naši stranu. Je to podobné jako gól před přestávkou. Toto se zkrátka nemůže stát, dostávat v těchto fázích zápasu góly. Musíme být zkušenější a dát si na to pozor.

Přitom jste se už ve ve 4. minutě dostali do vedení. Jak je možné, že pak hlavně ve zbytku prvního poločasu Ukrajinci zatlačili před vápno a vy jste málokdy dokázali podržet míč vepředu?

Dostali jsme se do vedení, pak jsme hráli disciplinovaně a nepustili jsme je do větších šancí, až bohužel na tu gólovou těsně před pauzou. Po ziscích míče jsme mohli být preciznější a situace lépe dohrát. Tím, jak se na nás Ukrajinci vysunuli, bylo za jejich zády dost prostoru, toho jsme měli využít.

Před druhým poločasem vám pomohlo stažení druhého útočníka Krmenčíka a přechod na klasickou čtyřobráncovou hru?

Myslím, že když jsme se po změně systému nebáli hrát, tak jsme se párkrát celkem slušně prokombinovali do finální fáze. Ale těch situací mělo být rozhodně více.

Jak se vám hrálo v první půli v rozestavení na tři stopery?

Myslím, že ve druhém systému jsme měli více ze hry a líp jsme se dokázali prokombinovat. Možná ten systém v první půli působil pasivně, ale bylo to tím, že i když jsme byli disciplinovaní a dokázali jsme akce soupeře ubránit, po ziscích míče se nám nedařilo úspěšně přejít do přechodové fáze. Z dobře zajíštěné obrany se nám tak nedařilo vytěžit více.

Čím si vysvětlujete, že Ukrajinci byli lepší na míči?

Bylo vidět, že mají individuálně kvalitní hráče.

Jak na vás zapůsobilo, že před začátkem zápasu na stadionu v Uherském Hradišti hned dvakrát vypadla elektřina včetně osvětlení a začátek utkání se tak o čtvrt hodiny odložil?

To nás rozhodně neovlivnilo.