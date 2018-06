Gebre Selassie: Zvažoval jsem konec v repre, ale láká mě třetí Euro v řadě

Letos byl nejvytíženější ze všech sezon. V bundesligovém celku je 31letý obránce či záložník, jenž vyrůstal ve Velkém Meziříčí, nadmíru spokojený: „Dovedu si představit, že bych v Brémách i dohrál.“

Výhrady nemá ani k půlmilionovému městu na severozápadě Německa. Byť zůstat v něm natrvalo i po konci kariéry neplánuje: „Chybí nám tady zbytek naší rodiny, jinak si nemůžeme na nic stěžovat.“

V rozhovoru mluví o životě ve vyspělé západní zemi, o přílivu uprchlíků i o fotbale a jeho budoucnosti v národním týmu. Dres se lvíčkem mimochodem nosí již sedm let, tedy o rok déle než trikot Brém.

Od června 2012 v Německu, navíc v jednom klubu. Co vy na to?

Že to hodně rychle uteklo, když už je to šest let. Teď jsem z kluků, kteří tam zůstali, druhý služebně nejstarší. Jeden kamarád, Zlatan Junuzovič, který tam se mnou byl šest let, teď odešel. Vážím si toho, že tam stále mohu hrát. Doufám, že to ještě nějaký čas vydrží.

Přistupují k vám v Brémách s větší úctou?

Určitě tam forma respektu je. V dnešní době není úplně obvyklé, aby člověk strávil šest let kariéry v jednom klubu. Určitě to pociťuji.

Máte důležitější slovo v kabině?

Těžko hodnotit, ale řekl bych, že jsem v pozici, kdy už si můžu dovolit něco říct a hodnotit.

Nakolik jste si zvykl na život v Brémách?

Já vždycky říkám, že to je jako Liberec. Hamburk je taková Praha a Brémy jako Liberec. Je to menší, a když člověk jó něco potřebuje sehnat, tak si může zajet do Hamburku. Jsme tam maximálně spokojení. Starší syn chodí v Brémách do školky, už tam máme i kamarády mimo fotbal. Jediné, co nám chybí v Německu, je rodina a přátelé, kteří žijí v Čechách.

Jaký jazyk je v tuto chvíli přirozenější pro vašeho syna, když chodí do německé školky?

On už je teď přes měsíc zase v Česku, takže konkrétně teď je v češtině lepší. Ale jak tam chodí každý den do školky od rána do tří hodin, tak němčinu zvládal v tu chvíli možná lépe než češtinu. Je to snazší jazyk. Ale teď se zase dostal do češtiny a němčinu používá pouze, když si hraje s hračkami.

Až jednou skončíte s fotbalem, chtěl byste zůstat v Německu?

To ne. Přeci jen, zbytek rodiny je v Česku a Brémy nejsou blízko českých hranic, takže to ne, tam nebudeme zůstávat, přestože jsme tam spokojení. Domov je jenom jeden.

Jak byste po šesti letech života v Německu zhodnotil Němce jako lidi, jací jsou?

Velmi disciplinovaní. Ale taky bych řekl, že záleží, v jakém regionu člověk žije. I když disciplinovanost asi bude napříč celým Německem. V Brémách jsou lidé přátelští, neměl jsem žádný problém, že bych třeba musel říct, že tady žijí problémoví lidé, a proto tady nechci být.

V čem se liší od Čechů?

Zkrátka v každé zemi jsou lidé různí, jinak nastavení. Když přijedete do Španělska, tak budou jiní. Každý národ má odlišné vlastnosti.

Za poslední roky se přestěhovaly do Německa stovky tisíc uprchlíků. Jakou s nimi máte vy zkušenost?

Neměl jsem žádný problém. Vždycky to je o tom, jak se ti lidé chovají, a to je směrodatné v té situaci. Když se lidi chovají v pořádku, tak je úplně jedno, jestli to je imigrant.

Problém s tím, že se do Německa přesunuli, tedy nemáte?

Je to přesně tak, jak jsem řekl. Je to o chování lidí. Neznamená, že když je někdo imigrant, že to musí být automaticky špatný člověk.

V Brémách s vámi letos hrál brankář Pavlenka, jenž byl z několika stran hodně chválen. Jak probíhá vaše komunikace na hřišti, můžete mluvit česky?

V první řadě bych chtěl říct, že byl chválen opravdu právem. Odchytal fantastickou sezonu. A co se týče komunikace, tak dokážeme rychle přepnout, takže na hřišti komunikujeme česky. V kabině ale používáme němčinu a angličtinu. Že bychom z toho ale na hřišti nějak těžili, to ne. Přeci jen je to brankář, takže není možnost se domluvit na něčem, že bychom spolu sehráli.

Máte tendenci se spolu setkávat častěji mimo fotbal, když pocházíte ze stejné země?

To ano. Já jsem tam byl tedy čtyři roky jako jediný Čech, takže jsem se seznámil i s jinými lidmi, ale jo, když se scházíme a jdeme třeba na večeři, tak se scházíme jenom Češi. Není ale problém, že by s námi šel třeba jeden nebo dva spoluhráči.

V Německu jste za ty roky navštívil celou řadu stadionů. Na který jezdíte nejraději?

Já nejraději hraji doma. (úsměv) Tam je pro nás atmosféra nejpříjemnější. Ale jinak bouřlivá atmosféra bývá při derby s Hamburkem. Nebo je super atmosféra na stadionech v Dortmundu a na Schalke.

V Brémách máte smlouvu do roku 2019. Už jste se bavili o tom, že byste pokračoval?

Všechno bude záležet na tom, jak bude probíhat nadcházející sezona. Pak se uvidí, co bude dál.

Záležet bude i na zdravotním stavu. Jak jste na tom aktuálně? Na reprezentační sraz ještě před mistrovstvím světa jste nepřijel.

V tuhle chvíli už je to v pořádku. Ale ke konci sezony mě pobolívalo koleno. Když byl nějaký náročnější trénink, tak jsem musel po tréninku ledovat. Teď už jsem proto potřeboval volnější režim a musel si odpočinout. Přeci jen jsem minulou sezonu odehrál nejvíc zápasů a nejvíc minut za posledních šest let. A ještě jsem starší, takže jsem cítil zátěž. Teď už je to ale v pohodě.

Neuvažoval jste, že byste po neúspěšné kvalifikaci na šampionát v Rusku skončil v reprezentaci?

Vzhledem k tomu, že to byla asi poslední šance zahrát si na mistrovství světa, tak jsem z toho byl hodně zklamaný. Pochopitelně jsem o tom přemýšlel. Říkal jsem si ale, že ještě nejsem tak starý a že mám ještě motivaci zahrát si na třetím mistrovství Evropy za sebou, což by taky nebylo úplně špatné, proto jsem se rozhodl neskončit.

Dovedete si představit, že už byste v Brémách dohrál?

Dovedu. Ale víte, jak to je, teď můžu tvrdit, že si to dovedu představit, a za půl roku všechno může být jinak. Ve fotbale je známo, že není nic jistého.

A kdybyste se měl vrátit do Česka, který klub byste preferoval?

Otázka je, kdy by to bylo, ale asi bych to směřoval k Liberci.

Návrat do Jihlavy vylučujete?

To ne, ale momentálně bych to viděl do Liberce.

Když jsme nakousli reprezentaci. Kdo podle vás letos vyhraje mistrovství světa v Rusku?

Nejvíc mě zaujal výkon Chorvatů a myslím, že můžou být černým koněm. Brazílie se dostává do tempa a Anglii se také daří. Nicméně ty časy, kdy byli tři čtyři favoriti, jsou dávno pryč. Je velmi málo slabých soupeřů. I když někdo by třeba mohl namítnout, že Panama prohrála vysoko s Anglií, ale předtím Panama neměla vůbec špatné výsledky. To bylo tedy spíš o tom, že tam Anglii spadlo všechno.

Zaskočilo vás tento týden vyřazení Německa ve skupině?

Myslím, že to zaskočilo hodně lidí, především Němce. Jeli tam jako obhájci a s velkým sebevědomím. Hráči budou bezpochyby čelit velké kritice a bude se ze všech úhlů hodně rozebírat, jak se to mohlo stát.

Jaké to je, mimochdem, koukat na šampionát jen v televizi?

Je to škoda, že jsme nepostoupili, ale už je to delší dobu. Kvalifikace je za námi, s tím nic nenadělám. Teď už si mistrovství můžu užívat jen jako fanoušek. Očima fanouška se na to i dívám. Užívám si, když se někomu něco povede.