Po tom našem cestování to byl kvalitní výkon, prohlásil Gebre Selassie

Tříčlennou obranu vytvořil ještě s kapitánem Markem Suchým a Filipem Novákem. Ale nestačilo to. Češi na Uruguay a na její hvězdy v útoku nestačili, prohráli 0:2.

„Suárez i Cavani jsou rozdíloví hráči, kteří o sobě na hřišti moc dobře vědí. Je hrozně složité nějakým způsobem anticipovat jejich přihrávky, kdy balon přenechají, kdy má člověk nabrat jejich pohyb... Nebylo to jednoduché, ale byla to cenná zkušenost,“ pronesl Gebre Selassie.

Jak se dalo předejít dvěma inkasovaným gólům?

Byly to takové nešťastné situace. Při penaltě se Suárez hodně ochotně svalil k zemi, podle mě dával Jirka Pavlenka ruce pryč a on mu do těch rukou vyloženě padal. Ale na videu jsem to neviděl, takže je to možná jen můj dojem přímo ze hřiště.

A druhý gól?

Tam jsem si byl stoprocentně jistý, že to bylo ofsajd, ale zřejmě se nám tam zapomněl, respektive nedokázal včas vyběhnout jeden hráč. Byla to trochu nešťastná situace.

Ale byla to krásná branka.

Já ji neviděl. Koukal jsem jen, jak jeden z jejich hráčů prodloužil hlavou míč na Cavaniho a hned jsem sledoval pomezního, jestli náhodou nezvedá praporek. Zaregistroval jsem, jak střihl nohama, pak začal hučet stadion, tak jsem si říkal, že to asi trefil...

Jak se vám hrálo na netradiční pozici středního obránce?

Když byla nějaká nouze, tak jsem tam zaskakoval už v Brémách. Je to samozřejmě něco jiného, než když hraju na straně. Člověk nesmí nikam odbíhat, i když by chtěl třeba hrát dopředu.

Co si můžete ze prohraného zápasu s favoritem vzít?

Pro nás to byla výborná příprava. Myslím si, že jsme celkově po tom našem cestování, kdy jsme tady jen necelé dva dny, podali kvalitní výkon. Snažili jsme se hrát fotbal, jen se nám to bohužel dařilo jen odzadu po šestnáctku, dál už jsme se nedostávali. Chybělo nám nějaké lepší finální řešení.