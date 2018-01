Baroš je legenda, sledoval jsem ho už jako kluk, těší se Fillo

„Loučím se v dobrém,“ povídal 31letý šampion s Plzní, kterému by u sklářů v létě vypršela smlouva. Novou nepodepsal, protože podle vyjádření klubu se platové představy rozcházely v řádech statisíců. Nováček ligy mu podmínky splnil.

Proč jste ještě přišel do Teplic na zahajovací sraz?

V Ostravě začínáme až ve čtvrtek, takže jsem volný den využil, abych se mohl osobně rozloučit s klukama a poděkovat jim za strávené chvíle. Ruku jsem podal i trenérům, zase mě posunuli v kariéře dál. Jim jsem taky přišel říct díky stejně jako realizačnímu týmu. Starali se o nás stoprocentně. Rád jsem tyhle kluky poznal.

Jaká byla teplická štace?

Bylo mi tady fajn, prožil jsem v Teplicích krásných dva a půl roku. Samozřejmě mě mrzí, že jsme to hlavně v květnu nedotáhli na evropské poháry, ale poznal jsem super kluky. A fotbal mě pod současným trenérským vedením bavil. Na Teplice budu vzpomínat v dobrém.

Co o odchodu rozhodlo?

Na podzim jsme mluvili s Teplicemi o nové smlouvě, a když bylo jasné, že se tady asi nedohodnu, ozvaly se jiné mančafty. Po sezoně jsem se začal bavit s Ostravou a nabralo to rychlý spád. Dali mi nabídku, kterou jsem nemohl odmítnout. Jdu do Baníku a jsem připravený za něj bojovat a odevzdávat maximum.

Nechtěl jste do ciziny?

Samozřejmě mohl jsem to risknout a počkat půl roku, až mi v Teplicích vyprší smlouva, ale já chtěl hrát na jistotu. Ozval se mi Baník, jednání byla korektní, moc o mě stáli, měl bych mít dobrou pozici. Prostě jsem se pro Ostravu rozhodl a za tím rozhodnutím si stojím.

Překvapilo vás, že Ostrava přebila i nabídku bohaté Plzně?

Překvapilo. Ale je vidět, že mají zájem ligu zachránit za každou cenu, jdou si za tím. Takhle by to mělo být všude, když něco chtějí.

Máte být lídrem stejně jako v Teplicích. Jak tuhle roli berete?

Očekávání ode mě budou samozřejmě velká, ale já jsem na to zvyklý, už mám přece jen nějaká léta. A zodpovědnost vždycky leží víc na starších hráčích. Já do téhle role vplul přirozeně a nebojím se jí.

Takže není svazující být jednou z největších hvězd týmu?

Není. Já se na to těším. Největší hvězdou týmu je Milan Baroš, lídr kabiny a velká hrající legenda. Já počítám, že taky nějakou zodpovědnost budu muset vzít na sebe.

Jaké bude hrát s Barošem?

Pro mě to bude velké polichocení, na tu spolupráci se těším. Milana jsem sledoval už jako kluk, teď s ním budu trávit každý den v kabině. V Teplicích jsem zažil Štěpána Vachouška, což byla obrovská osobnost, taky hrající legenda. Měl nádhernou kariéru a hodně jsem se od něj naučil. Těším se, že narazím na dalšího velkého hráče.

I v Ostravě budete jezdit na trénink na kole jako v Teplicích?

Teplice jsou menší než Ostrava, stoprocentně mi vyhovovalo, že jsem bydlel kousek od stadionu. Celé rodině se tady líbilo. Ale teď se všechno změní, stěhujeme se tam všichni, což k fotbalu patří. Už jsem toho prošel hodně a další nové zkušenosti mě můžou jen obohatit.

Baník je v ligové tabulce předposlední. Zachráníte ho?

Cíl je jasný. Bude to hodně náročné, ale s tím do Baníku jdu. Už nějaké zkušenosti s bojem o záchranu mám, takže vím, že to není moc příjemné. Na jaře se bude muset po trávníku jezdit a za každou cenu pro Ostravu 1. ligu udržet.