Teplice po změnách? Jsme teď víc rodina, říká obránce Vondrášek

Živou vodou Teplice zalévají už čtyři ligová kola kouč Stanislav Hejkal a sportovní ředitel Štěpán Vachoušek, kteří vystřídali odvolaného trenéra Daniela Šmejkala a funkcionáře Jakuba Dovalila. Zatím je však bilance nováčků jedna výhra, tři porážky.

„Pod panem Hejkalem trénujeme úplně jinak než předtím. Čímž neříkám, že dřív jsme trénovali špatně, to bych si ani netroufal. Ale přijde mi, že je v tom daleko větší elán. Víc se s námi baví. Jak s hráči ze základní sestavy, tak s těmi, kteří šanci do zápasu nedostanou. Když se zeptáte kohokoli z nás, na trenéra neřekne ani popel. Myslím si, že vztahy jsou skvělé,“ vykresluje Vondrášek. „Chceme zabrat právě pro něj i pro Vachyho, o to víc nás ty výsledky mrzí.“

Bývalý reprezentant Vachoušek pro Teplice dýchá, to poznala kabina už během jeho hráčské kariéry a vidí to i teď na startu jeho funkcionářské dráhy. „Každý den ho na stadionu vidíme, podá nám ruku, ve zkratce se pobavíme. Povzbuzuje nás, před zápasem přijde do kabiny, popřeje nám hodně štěstí. To je taky věc, která tady dřív nebyla, i proto se náš klub stává rodinnějším,“ líčí obránce, jak ikona sklářů na tým působí. „Proto potřebujeme zabrat bodově, aby byl klid a abychom udělali něco pro ty nové tváře.“

Teplice jsou zatím až třinácté, bod od záchranářské baráže a tři body od sestupové gilotiny. „Víme, že plno zápasů je před námi, zároveň se chceme ze spodku co nejdřív dostat. A hrát fotbal bez stresu, bavit se jím. Co si budeme nalhávat, teď to není úplně uvolněné.“

Krásu by v kritickém období Vondrášek klidně obětoval bodům. „Na chlácholení, že hrajeme hezky a sympaticky, je ještě dost času. Radši teď budu hrát hrozně, nenahraju si deset balonů v kuse, ale vyhraju a dostanu se z vod, kde být nechci. Na krásu není čas. Všechny štve, že nejsou body, když víme, že na hřišti to není až tak špatné.“

Zdálo se, že výhra na Slovácku bude bodem teplického zlomu, jenže v pátek přišel další domácí krach 0:1 s Ostravou. Přitom nejméně remíza by sklářům slušela.

„Být výš v tabulce, může nás chvála na herní projev těšit. Ale takhle ta porážka bolí hrozně moc. Na tréninku všichni do jednoho makáme na sto procent, nikdo nic nevypustí. A trenéři nás do zápasů fantasticky připraví. Jenže pak nemáme ani bod a jsme všichni zklamaní.“

Rodák ze Sokolova o to víc, že v den utkání slavil jednatřicetiny. „Nepamatuji zápas, kdy jsem se tolikrát dostal do zakončení, aspoň jednu ze tří šancí jsem mohl proměnit. Štve mě to nejen kvůli narozeninám, ale mohl jsem pomoct klukům a třeba zavelet k obratu.“ Zavelet může v pátek na Bohemians. „Bude to jízda, Bohemka je doma silná, jsou to bojovníci. Takže i my musíme poctivě jezdit. A bude nutné předvést lepší výkon než na Slovácku.“