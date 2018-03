Matejova jsem střídal kvůli alergii. Možná ji má na mě, říká Petržela

„Zlepšený výkon to byl, ale je nám to k ničemu, když jsme přišli o body,“ lamentoval Petržela.

Co o tom rozhodlo?

Podle mě se hrálo celkem vyrovnané utkání, akorát bylo o gólech. Soupeř dal dva, my jeden. V první poločase byly Teplice lepší, důraznější, ve druhém jsme se my zlepšili.

Cítíte herní posun?

Celý týden jsme tvrdě pracovali, už to bylo vidět. Nechtěl jsem, aby dávali nakopávané balony, snažili jsme se hrát po zemi, ale je to pomalé. Strašně pomalé. Všechno se hraje dozadu, je potřeba hrát dopředu, hru zrychlit. Máme rychlé hráče, ale nedokážeme je využít.

Udělal jste pět změn v sestavě, výhra nepřišla. Co s tím dál?

Víte co, já je chci všechny poznat. Minule jsem hráče, co nehráli, stejně střídal, takže asi hráli špatně. Takhle šanci dostali jiní, ale že by mě z těch jiných někdo přesvědčil kromě Hronka, to říct nemůžu. Ono se to pomalinku vytříbí.



Matejov šel na hřiště jako náhradník, ale stáhl jste ho po 20 minutách. Jako reakce na druhý gól Teplic?

Já nevím, zeptejte se Matejova, to bude nejlepší. Prej měl nějakou alergii, nevím na co. Možná na mě. To bylo úplně neskutečný, protože my jsme chystali střídání, chtěli jsme dát ještě jednoho útočníka na závěr. Ale nemohli jsme. Jeden se nám zranil, druhý dostal alergii nebo co a třetí nemohl. Říkám pravdu, třetí nemohl dýchat.

Jak je na tom zraněný kapitán Janíček? Odstoupil po půlhodině.

To vám teď nedokážu říct, má něco s kolenem. Janíčka byla zrovna škoda, je to takový poctivý chlapec, do všeho chodí. Dokud byl na hřišti, vyhrával hlavičky s Vaněčkem. Tím, že se zranil, se to narušilo, obrana už nepracovala tak dobře. Hnaníček ho nenahradil. A udělal stejnou chybu jako v minulém zápase. Oni se nezajišťují, jde jeden na jednoho, to si v dnešním fotbale už nikdo nemůže dovolit.