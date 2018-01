Fotbalové Teplice otestují v přípravě záložníka Kučeru z Vlašimi

Fuč jsou dvě opory sklářů, ofenzivní hvězdu Martina Filla přetáhl nováček z Ostravy a srbsko-australského stopera Aleksandara Šušnjara už v létě podepsala Mladá Boleslav. „Ztráta to je, to si musíme přiznat. Fillo byl klíčový v ofenzivě, na podzim vstřelil pět branek, z toho tři vítězné a dvě, co nám zajistily bod. I Šušnjar odvedl velmi dobrou práci,“ cenil si jejich služeb kouč Daniel Šmejkal.

Fillův kontrakt platil do léta, pak by odešel zadarmo, takhle ho Teplice ještě zpeněžily. „Částka za přestup je lehce nadstandardní, co se týká relací hráčů blízko konce smlouvy,“ sdělil Dovalil.

Kádr opustil i záložník Jan Suchan, ale jeho účinkování se smrsklo jen na epizodních 13 ligových minut. Je zpět v Plzni. „Ukončili jsme hostování, protože i kvůli zranění nedostal tolik prostoru. Je mladý, potřebuje hrát, šlo o logický krok z obou stran,“ vysvětlil sportovní šéf Teplic. Skončila výpomoc brankáře Jana Šedy, který při zranění jedničky Tomáše Grigara přišel v průběhu podzimu coby volný hráč.

Nováčci? Zatím jen muži, kteří se zkusí v kádru udržet. Na testech je Adam Kučera, odchovanec Sparty a hráč Vlašimi, který podzim strávil v Jablonci. Je bez ligového startu. „Má potenciál, je rychlý. Může hrát krajního záložníka z obou stran. V Jablonci nedostal tolik šancí, protože na jeho místo přišel Tecl. Zůstane do 20. ledna, zkouška se může i protáhnout, ale chceme mít jasno co nejdřív,“ podotkl Dovalil.

Z hostování na Žižkově je zpátky Petr Kodeš. „Mohl by pomoct na pozici stopera. Máme dvojici Král–Jeřábek, může tam alternovat i Ljevakovič.“ Ale stopera vedení ještě shání. Možná dva, druhého pro budoucnost. Jedním z nich by mohl být 27letý Pavel Čmovš, kterého zkraje sezony Mladá Boleslav vyřadila z kádru a teď mu dala svolení hledat si angažmá. „Je to jméno, které u nás problesklo, jednáme.“

Na druholigových hostováních zůstávají Bílek ve Varnsdorfu, Strada v Sokolově a Richter v Ústí. V teplickém kádru je 23 jmen, Šmejkalův tým zahájil přípravu včera na umělé trávě v Ústí.