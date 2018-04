Šmejkalův povedený tah: fotbalisty Sparty zaskočil rošádou útočníků

Vyšlo. A sázka teplického trenéra Daniela Šmejkala na Červenku se ukázala jako správná. „Marek velmi dobře pracoval, ale ještě nedostal příležitost. Je jiný typ než Vaněček, věřili jsme, že pro obranu Sparty bude překvapením a přímočarostí by ji mohl zlobit,“ vyložil svůj taktický záměr Šmejkal.

Dosud vždy do zahajovací jedenáctky narouboval Davida Vaněčka, jenže zatímco na podzim nastřílel sedm gólů, na jaře žádný.

„I on dřel na 120 procent, ale vyhýbaly se mu branky. Rozhodli jsme se, že to otočíme. A nakonec i on měl gól na kopačce,“ zmínil Šmejkal šanci střídajícího Vaněčka, jehož vychytal brankář Nitu. Červenku chválil: „Podal zajímavý výkon a jsem spokojený, ale teď už je to historie. Příště to musí potvrdit.“

V předchozí sezoně 2016/17 nasázel Vaněček sedm gólů, šest z nich na podzim, Červenka čtyři, všechny na jaře. „Těžko říct, jestli já jsem pro jaro a on pro podzim. Mně se nastupuje dobře i s Vaňousem, nedělá mi problém hrát s ním na dva útočníky. Ale záleží na tom, jaký systém hrajeme,“ podotkl Červenka. „Já toho zatím moc extra nenahrál, sbíral jsem to po minutách. Nebylo to nic moc, každý chce být v základu, ale respektoval jsem rozhodnutí trenéra.“

V sobotu proti Spartě zužitkoval centr Hyčky, před bránícího Štětinu vystrčil nohu a poslal míč do sítě. „Štětina je výborný stoper, jeden z nejlepších v naší lize, tvrdý, rychlý, nepříjemný. Ale při gólu mě nechali úplně samotného, což mě překvapilo,“ doznal útočník.

Jako bývalému slávistovi mu gól proti rudým chutnal dvojnásob. „Spartu moc nemusím,“ nezapíral 25letý hrot. „Druhé půle má Sparta špatné, proto jsme si na ni věřili.“ Poprvé v základu a hned před deseti tisíci fanoušky. Červenka si hit užil. „Jsem nadšený, že jsem hrál v takové kulise, byla famózní. Chodit tolik lidí pokaždé, byla by to pecka.“