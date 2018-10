Hejkal je velký odborník, váží si teplického trenéra jablonecký Rada

„Je to pro mě velké zklamání. Hráčům nemám co vytknout, hráli, na co mají. Prohra v nastavení je krutá, rozhodla pyramida chybiček a nadstandardní Masopustova střela. Musíme zvednout hlavy a makat dál,“ velel nový teplický kouč Stanislav Hejkal, jenž vystřídal odvolaného Daniela Šmejkala.

První změnu, kterou udělal, bylo teplické rozestavení, na Jablonec vyrukoval se třemi obránci, pěti záložníky a dvěma útočníky. Domácí šli do vedení po zásahu Hory, vydrželo však jen deset minut. Aktivnější Jablonec rychle srovnal zásluhou

Holeše, jenž tak napravil svou chybu, kterou vyrobil před první teplickou trefou. Hejkal zareagoval na jabloneckou převahu přeskupením rozestavení do tradičního modelu 4 - 4 -2 a hra se částečně srovnala, mírně navrch měli ovšem dál hosté.

A byli odměněni, v nastavení rozhodl svou životní trefou zpoza šestnáctky Masopust.

„Výhry si cením, Teplice doma neztrácí body, ale bylo vidět, že tam trošku nervozita je, ke konci zkazili tři čtyři míče. My jsme toho využili, byli jsme odměněni za to, že jsme hráli až do konce,“ radoval se jablonecký kouč Petr Rada.

„Měli jsme ze zápasu obavy, trenéra Hejkala znám, vím, že dovede udělat kabinu a je to velký odborník. Určitě pozvedne Teplice tam, kam patří,“ prorokuje Rada.