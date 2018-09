Teplice jsou teď pro mě výš než Sparta, tvrdí jejich nový trenér Hejkal

Váhal jste, zda opustit Spartu?

Sparta je Sparta, nicméně jsem byl ve skautingovém oddělení a dělal jsem analýzu soupeřů pro trenéra Zdeňka Ščasného. Skauting znamená počítače, což znamená kancelář a hodně času na cestách, což není hřiště. Tady to hřiště je, vést Teplice je výš. Záleželo na dohodě s trenérem Ščasným a mezi kluby. Vyšlo to. Je to moje první samostatné trenérské angažmá a doufám, že bude úspěšné.

Jak přijal Ščasný váš odchod?

Popřál mi hodně štěstí. Říkal: No zkus to a uvidíš. Co mi ještě pověděl dál, nebudu prozrazovat.

Spolu jste vedli Teplice i Spartu. Bude váš rukopis podobný?

Co má trenér Ščasný, i to jsou třeba nějaké moje prvky. My jsme si v tom byli hodně blízcí. Od každého trenéra jsem se snažil něco vzít a dát to tam. A taky přinést vlastní věci.

Kteří trenéři vás nejvíc ovlivnili?

Zdá se to už jako sci-fi, ale trénoval jsem čtyři roky ligu na Kladně. S trenéry Miroslavem Koubkem, Václavem Kotalem, Jaroslavem Šilhavým a Martinem Hřídelem. Pak mě oslovily Teplice, kde jsem dělal asistenta panu Radovi. Když odešel do Slavie, zůstal jsem tam Zdeňkovi Ščasnému, tehdy jsme se seznámili. Strávili jsme spolu 3,5 roku v Teplicích a pak dva a čtvrt ve Spartě, kde jsme úspěšně hráli poháry. Aspoň myslím. Když si pan Stramaccioni přivedl na Letnou všechny italské kolegy, šel jsem před rokem do Teplic trénovat U21 a v minulé sezoně jsme vyhráli juniorskou ligu.

Stanislav Hejkal dovedl teplické fotbalisty k triumfu v juniorské lize.

Kam chcete Teplice posunout?

Dostat se do střední části tabulky, ne tam, kde jsme teď. Mužstvo má víc než na dvanácté místo, od toho jsem tady. Nemůžeme jet ve stejných kolejích, musíme něco změnit.

A co?

Ve středu hrajeme pohár, to se toho moc nestihne. V neděli máme velmi těžký Jablonec, který teď předvedl velký zápas proti Plzni. Změnit můžu přístup hráčů, aby zvedli trošku hlavu, můžu změnit sestavu a rozestavění. Všechno se dá.

Jaký styl je vám vlastní?

Rád hraju na tři obránce, to zase začíná být moderní. Víc bych neprozrazoval, protože nevím, jestli to použiju už s Jabloncem. Mám málo času. Ale jsem v Teplicích už potřetí, s některými hráči jsem pracoval dřív, s některým loni, jen s Lutsem jsem se ještě nepotkal. A tak můj systém znají. Ze dne na den to naučit nejde, ale budu se snažit udělat to co nejrychleji.

Kde jsou slabiny Teplic?

Hráči podle mě šli do zápasu s tím, že když dostanou první gól, už to neobrátí. Já chci, aby šli vyhrát pokaždé.

Co posílení?

Díky práci skauta přehled mám, otázka je, kolik budou Teplice schopné uvolnit prostředků. Jelikož tady znám dorost a juniorku, budu se snažit zapojovat co nejvíc mladé kluky. To je prvopočátek. Už loni se mi podařilo dostat nahoru Krále, Žitného, Šimečka, je tady Trubač. Pak vyhodnotíme, jestli koupíme nějakého hráče na post, který nám odejde. Napadá mě útočník Vaněček, který jde do Skotska.

Kdy vás Teplice kontaktovaly?

V neděli ráno mi zavolal ředitel pan Hynek, jestli bych měl zájem. Já řekl, že ano, že trenér Teplic je lukrativní místo. Ale že se musí se dohodnout se Spartou, kde jsem pod smlouvou.

V lize debutuje proti Jablonci, který vede váš bývalý teplický parťák Petr Rada. Už vám blahopřál?

Už mi volal, už mi nadával. (smích)

Kdo bude váš asistent?

Mám ho vytipovaného, bohužel je stále pod smlouvu. Snad neprozradím tolik, že ještě nedávno trénoval jiný ligový tým a že jsme ze stejného města. Snad to vyjde.