Teplický trenér Šmejkal se omlouval. Nepřejdeme to, slíbil fanouškům

Daniel Šmejkal horkou chvilku ustál s grácií. „Vy jste naštvaní, my taky. Jsme konsternovaní. Ale dám ruku do ohně, že v tom nebylo nic jiného, že by zápas byl zmanipulovaný. Tím směrem to nešlo,“ ubezpečil. Předtím na tiskovce tvrdil: „Jsme v jiném období než před 25 lety, ty spekulace jsou hlouposti.“

Zatímco Šmejkala dva klučinové vybídli k fotce, další příznivec nadhodil: „Chápeme, kde jsme. Ale chtěli bychom vidět, že když už nám o nic nejde, ať se kluci fotbalem baví.“ Šmejkal si sáhl na srdce: „Tohle chybělo. Šlo o přístup. Ono se to nesmí hrát až moc uvolněně, v tom byl problém. Chceme se vám omluvit.“

Fanynce vadilo nasazení Grigara do branky, podruhé v řadě dostal přednost před Divišem. „Máme ho rádi, ale vůbec není rozchytaný, dva góly byly jeho,“ vyčetla mu. „Na Slovácku nám pomohl, teď mu to nevyšlo,“ konstatoval Šmejkal před hrstkou fanoušků. Mluvili s ním bezmála šest minut.

Brno ve 27 zápasech dalo pouhých 16 gólů, teď v jediném čtyři. Růskovu hlavičku Grigar propustil u tyče, ve 2. půle ho z voleje překonal Acosta, po jeho chybné rozehrávce Bazeljuk a krásnou ranou z dálky Krejčí. Až pak snížil Vaněček, který před zápasem sliboval, že Teplice pohřbí Brno do 2. ligy. Jenže zatím žije.

„Není pro to omluva, pro mě nepochopitelný kolaps. Nedokážu si ho vysvětlit, od 1. do 90. minuty jsme to nebyli my. A nebyla to jen vina Grigara,“ tvrdil Šmejkal. „Proč chytal? Máme dva brankáře číslo 1 a s Divišem jsem v poslední době nebyl stoprocentně spokojený.“

Teplice z propadáku vyvodí důsledky. „Nesmíme panikařit, ale tohle nemůžeme přejít! Když se o něco snažíte a jedno utkání to smázne, musíme se dlouho rehabilitovat. Ukázat, že jsme tým. V Plzni i proti Slavii musí být nasazení o 200 procent jiné.“