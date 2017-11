Teplický brankář Diviš: Plzeň je velký tým, ale třeba budu bez práce

Nemáte tedy z Plzně vítr?

Diviš: Má za sebou fantastickou sérii, která budí respekt, ale my jsme doma taky silní. Nevidím důvod, proč bychom se měli obávat s někým hrát fotbal.

Vondrášek: Když hráli na Slovácku, říkal jsem si, ať tam vyhrají a první body ztratí až u nás. Bylo to v nadsázce, ale bylo by moc fajn, kdybychom to zvládli. Všichni víme, že se se jim teď hrozně daří.

Je výzva jako první od Viktorie nedostat gól?

Diviš: Určitě je. Třeba si ani nezachytám, budu bez práce a zvládneme zápas famózně. Doufám v to. Ale nulu si jako předsevzetí nedávám, osobní ambice jsou úplně zbytečné. Hrajeme týmový sport, klidně ať vyhrajeme 5:4.

Vondrášek: Od nás nebude nikdo moc čekat. Proč bychom je nemohli o body okrást my. Víme, že zápasy s Plzní mívají na Stínadlech vždycky dobrou úroveň a my proti ní hrajeme dobře.

Tomáš Vondrášek

Koho se nejvíc obáváte?

Diviš: Prakticky všem se daří obrovsky. Jsou patřičně sebevědomí, ale jednou jejich série skončit musí, proč ne u nás. Krmenčík hrál před zraněním ve skvělé formě, ale Plzeň je tak velký tým, že si poradí i bez něj a bude stejně nebezpečná. Ať tam nastoupí kdokoli, je to pro nás velký vykřičník a znak obezřetnosti.

Vondrášek: Kopic má obrovskou formu, sbírá jeden kanadský bod za druhým, měl by hrát na mě. Ale oni mají styl fotbalu, že hrozně rotují. Kdybych se měl soustředit jen na Kopice, bylo by to špatně. Kvalita Plzně směrem dopředu je ohromná, bude to těžké, ale rozhodně se nebojíme.

Jen bránit, to by asi byla fotbalová sebevražda, že?

Vondrášek: Souhlasím. Být zalezlí proti Plzni by nebylo v pořádku. Byla by otázka času, kdy nás otevřou a branku vstřelí. Musíme hrát stejně aktivně jako jindy doma. A něco tomu přidat. Ale abychom čekali na dáreček, že náhodou dáme gól ze standardky, to nemůžeme. Protože se musíme opřít o naší sílu, kterou máme, nebudeme chtít jen bránit.

Nepovedený zápas v Brně jste hodili za hlavu?

Diviš: Měli jsme ho zvládnout úplně jinak. A teď musíme udělat všechno, abychom si fanoušky udobřili a omluvili se jim. Chápeme jejich rozčarování nad naším výkonem. Za kabinu můžu říct, že na hřišti necháme všechno. Jako vždy.

Vondrášek: S trenéry a spoluhráči jsme si Brno vyříkali, máme mezi sebou čistý stůl. Chci, aby se stadion z co největší části zaplnil, hrajeme poslední domácí zápas před svátky a bylo by fajn rozloučit nějakým pořádným výkonem.