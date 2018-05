Na závěry ligy jsme experti, říká teplický obránce Vondrášek

Čím jste se obhajovali?

Víme, co bylo špatně. Na sebe to vzal brankář Grigar, ale řekli jsme mu, že špatně hrál celý tým. Už od úvodního hvizdu to bylo takové vlažnější. Prohráváme 0:1, pak si povíme něco o přestávce, jsme plní elánu, nahecujeme se. Letí první centr do vápna a dostaneme na 0:2. Bohužel to složí i větší tým než Teplice. Srazilo nás to do kolen. A pak jsme si zbytek zápasu udělali takový, jaký jsme si udělali.

Asi jste na Stínadlech poprvé řešil blamáž přímo s fanoušky.

Příjemné to není, ale jednou za čas je potřeba vyčistit atmosféru a říct si názory osobně. Jsem rád, že jsme si to s fanoušky mohli vyříkat. A že přišel i trenér. Pro fanouška je důležité to vědět, přece jen jsme Teplice a měli bychom být zajedno.

Jaká slova padala?

Ne moc hezká. A nemůžeme se divit, že fanoušci jsou naštvaní. My vzhledem k postavení v tabulce můžeme hrát v klidu, hezký uvolněný fotbal, jak nám řekli i diváci. A místo toho to vypadá, jako bychom hráli o sestup my a ne Brno. Mohlo se zdát, že jsme měli něčím svázané nohy. Přitom nebylo čím. Mrzí nás to. Přijde mi, že už si pravidelně konec každé sezony zkomplikujeme. Prohrát se může 0:1, 1:2, ale my prohrajeme takhle blbě, že se na nás někdo vyřádí. Asi jsme experti na to, že si poslední týmy k nám ke konci jezdí pro body nebo jim je darujeme.

S někým jste se při odchodu do kabiny i hádal. Co se stalo?

Byl z hlavní tribuny. Beru kritiku v rozumném stylu, ale pokud jsou v tom i sprostá slova a nějaké osobní útoky, tak to už tam nepatří.

Nejste frustrovaní, že zase nevyšel útok na evropské poháry?

Jsme rádi, že se nám vyhýbají boje o spodní příčky, že nejsme pod obrovským tlakem. Ale zároveň bychom chtěli vyšplhat o tři čtyři místečka výš, což se nám nedaří. Loni jsme neudělali poslední krůček. Teplice jsou v tom zvláštní, ty sezony jsou dost podobné. O pohárech se jen šušká, ale nikdy se to nepovídá úplně nahlas. My v kabině ale máme nejvyšší cíle, nechodíme na hřiště s tím, že chceme hrát v klidu do 7. nebo 10. místa. Bavíme se, že někteří kluci za chvilku budou končit a že by ještě Evropu chtěli zkusit. Já taky poháry pomalu nepamatuju. Což mě mrzí. Když už šance byla, propásli jsme to. Asi pro to neděláme všichni všechno.

Fanoušci vás nařkli, že jim zápas připadal prodaný, vy jste to razantně odmítli. Je liga čistá?

To si musí každý udělat názor sám. Já svůj mám, když ty zápasy vidím, ale s tím se nedá nic dělat.