Nemůžeme mít hlavy dole, velí teplický záložník Kučera

Tvůrce teplické hry se těší na specifickou atmosféru na Bohemians. „Diváci tam jsou víc namáčknutější na hřiště než normálně, má to větší náboj,“ říká Kučera.

Teplice potřebují nutně bodovat, po 13. kole jsou na 13. pozici, jen tři body od posledního místa. „Česká liga je vyrovnaná, rozhodují detaily. K nám se štěstí teď moc neotáčí, s Jabloncem jsme dostali gól v poslední vteřině, proti Ostravě vytáhl Laštůvka výborný zákrok v poslední minutě. Ale věřím, že když budeme hrát opět důsledně jako na Slovácku, góly dáme a body získáme,“ je přesvědčený středopolař.

Ani pražští Bohemians, kterým scházejí Vondra, Nečas a Martin Hašek mladší, na tom nejsou zrovna nejlépe. Jsou devátí, mají jen o 4 body víc než Teplice. Na vlastním hřišti vyhráli letos jediný ze šesti zápasů, naposledy schytali výprask 0:3 v Mladé Boleslavi. „Pamatuji se na poslední domácí utkání s Teplicemi. Podali jsme výborný výkon a doufám, že na něj navážeme. Věřím, že po dlouhé době zase doma vyhrajeme. Výhru jsme si chtěli přivézt už z Boleslavi, ale snad to zmákneme teď s Teplicemi,“ doufá domácí obránce Martin Dostál.

Teplice pod novým koučem Hejkalem předvádějí lepší výkony, ale bodově to ne a ne potvrdit.

„A my teď potřebujeme hlavně ty body. I kdybychom neodehráli tak líbivé utkání jako třeba naposledy doma s Ostravou, ale vyhráli bychom, bylo by to v naší situaci lepší,“ uvědomuje si teplický bek Michal Jeřábek. Utkání v Ďolíčku startuje v 18 hodin, vysílá ČT Sport.