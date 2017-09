Fotbalové Teplice mohou slavit osmifinále, trenéra Šmejkala ošetřovali

„Je vidět, že už mám po kariéře, protože jsem tam absolutně nezareagoval. Byl jsem trošku tužší, nestihl jsem uhnout a hráč mě trochu přejel. Ale teď to vypadá, že to je už v pořádku,“ bral už s nadhledem nepříjemný zážitek teplický trenér. Jeho tým v úterý slavil postup do osmifinále MOL Cupu po vítězné přestřelce 4:3.

„Věděli jsme, že nás čeká náročné pohárové utkání, což se potvrdilo. Náš cíl byl postoupit a já jsem rád, že se to podařilo,“ byl spokojený Šmejkal.

Teplice sice brzy prohrávaly po parádní Štohanzlově trefě, ale Kučera, Jeřábek, Král a Rezek otočili na 4:1. Domácí pak ještě zmobilizovali síly, díky dvěma gólům Musiola snížili na 3:4, hosté už si však postup vzít nenechali.

„Utkání s týmy z nižších lig jsou podobná, vždy těžká. Říkali jsme si, že by bylo dobré nedostat gól, což se nám nepodařilo, ale zase na druhou stranu klobouk dolů před námi, že jsme to do poločasu otočili. Když jsme dali na 4:1, tak jsme začali hrát zase malinko lehkomyslně, Táborsko jsme pustili na dostřel a byl to zbytečně boj až do konce,“ vyčítal v klubové televizi sobě i spoluhráčům teplický záložník Jan Rezek.

Na druhou stranu skláře zdobí, že za stavu 3:4 nezpanikařili a duel dotáhli do vítězného konce. „Věděli jsme, co chceme hrát, že musíme být trpěliví, nahánět je a dostávat pod tlak, to na ně platilo. Nakonec to, že jsme postoupili, je hlavní. Postup se počítá, pro ten jsme si přijeli,“ říkal Rezek.

I čtyři vstřelené góly po dvou nulách v lize jsou pozitivum. „A to jsme měli šance i na víc gólů. Když budeme makat tak, jak makáme, tak nám to zase začne padat i v lize,“ věří Rezek.

A nemusí to být ani tak krásný zásah patičkou, jaký předvedl bývalý teplický hráč Jan Štohanzl. „Být to někde v zahraničí, je z toho hit internetu. Nádherný gól,“ smekl Rezek.