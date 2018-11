Nikdo to nemá jisté. Ani pan Kučera, upozorňuje teplický kouč Hejkal

„Když to sečtu, bod je spravedlivý, ale ztrátou pro oba,“ litoval Hejkal, jehož skláři jsou desátí. „Zase se nám venkovní výhru nepodařilo potvrdit domácím vítězstvím. Kdyby ano, katapultovalo by nás to do středu tabulky. Takže příště na Dukle to bude zase o bytí a nebytí.“

Zápas se Sigmou, který zlákal pouze 2 535 fanoušků, se nesl ve znamení tahů a protitahů. Hosté začali poprvé od první minuty v systému 3-5-2, který jim přinesl v posledních dvou kolech dva obraty z 0:2.

„Byli jsme připravení, že takhle nastoupí, ale někteří hráči nesplnili taktické pokyny. Řešili jsme to dvojím střídáním a přeskupením sestavy, protože Olomouc byla silnější na míči,“ viděl Hejkal.

Proto o přestávce stáhl křídla Žitného s Trubačem. „V první půli hrál Ljevakovič defenzivní štít, Král před ním, Hora měl rozbíhat hru za obranu, ale nepovedlo se nám to, byli jsme všude pozdě. Olomouc odskakovala do meziprostoru, hrála rychle, jednodotykově,“ vykreslil kouč Teplic. „Takže jsme do druhého poločasu Krále stáhli dozadu vedle Ljevakoviče, do středu nastoupil Kučera, na křídla šli Luts a z podhrotu stažený Hora. A dostali jsme se zpátky do hry.“

Původní systém 4-4-2 přetvořil Hejkal na 4-5-1 a mělo to výrazný efekt. Teplice Sigmu tlačily. „Dostali jsme větší kvalitu do středu i na křídla, byli jsme aktivnější, nebezpečnější.“

Jenže na to zase kontroval olomoucký stratég Václav Jílek. „Začali jsme s trojkovou obranou, ale když Teplice zesílily křídelní pozice, nebyli jsme schopní to zachytávat. Luts s Horou přinesli na kraje hřiště větší kvalitu než předtím Žitný s Trubačem. Takže jsme to převrátili do klasického čtyřobráncového režimu a hra se srovnala,“ tvrdil Jílek.

Hejkalův teplický předchůdce Daniel Šmejkal byl při změně systému i střídání spíš konzervativní, nový kouč reaguje bez váhání.

„Od začátku jsme tentokrát nepostavili pana Kučeru, dvakrát jsme o pauze střídali. I proto, aby hráči věděli, že nikdo tady nemá nic jistého,“ upozornil Hejkal.

Tomáš Kučera přitom patřil do základu. „Musíme najít ideální konzistenci a sestavu pro zápas, který zrovna hrajeme. A ještě si lámeme hlavu, proč nám za mého působení nejdou první poločasy.“