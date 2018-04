Stanciu se Spartě povedl. Po dlouhé době dobrý nákup, míní Vondrášek

„Bylo to nečekané. Stoprocentní jistotu, že nastoupím, jsem měl až den před utkáním. Řekli jsme si, že do toho půjdu hlava nehlava. Neměl jsem tedy moc času nad tím přemýšlet, což mi pomohlo,“ tvrdil krajní bek Tomáš Vondrášek.

Zranil se před jarní premiérou, kurýroval si pochroumaný kotník. „Trošičku jsme to riskli,“ doznal trenér Daniel Šmejkal. „Vondy se k nám připojil ve čtvrtek po pěti a půl týdnech individuálního tréninku.“ A co víc, stejně na tom byl i stoper Michal Jeřábek, také on nastoupil poprvé na jaře. „Má dlouhodobé problémy s kolenem, ale zklidnilo se. Nasadili jsme je oba a podali kvalitní výkony,“ chválil je trenér po domácí remíze 1:1.

Soutěžní zápas Vondrášek odkopal po čtyřech měsících. „Už jsem jednou měl těžké zranění a byl jsem v podobné situaci. Snažil jsem se nijak návrat nevnímat. Uklidňoval jsem se, že už mám něco odehráno, že zápas se Spartou je pro mě jen dalším v kariéře. A myslím, že se comeback povedl.“

Povedl se Vondráškovi i sklářům. „Výsledek je férový, při troše štěstí jsme mohli pomýšlet na tři body, ale to platí i o Spartě, měla nějaké závary,“ připomněl.

Sparta je v útlumu, pět remíz v řadě ohrožuje její účast v pohárové Evropě. „Všichni jsme vnímali, že se mluví a píše o jejích slabších druhých poločasech. Proto jsme do něj vložili víc běhání a náběhů, které nám předtím chyběly, a hráli jsme, jak jsme my i naši fanoušci doma zvyklí,“ podotkl Vondrášek.

Za Spartu skóroval Rumun Stanciu a teplického obránce nadchnul. „Co si budeme povídat, on je rozdílový hráč. Lepí mu to, góly mu tam lítají samy, odráží se to k němu,“ líčí Vondrášek. „Vždyť před tím jeho gólem se to tam odráželo jako na kulečníku. Ale chodí tomu naproti. Je špička. Po dlouhé době se Spartě povedl nákup.“

Jeden hráč však na Teplice nestačil. „Cítil jsem, že bychom to měli zvládnout, že Sparta to na nás tady neumí a že my se na ní dokážeme vyburcovat. Potvrdilo se to,“ užíval si Vondrášek výsledek i deset tisíc fanoušků v ochozech: „Byli neskuteční. Kéž by chodili takhle na každý zápas, byla by to paráda.“

Parádní je i domácí teplická bilance nepoškozená porážkou. Jenže venku to sklářům skřípe. „Říkáme si po každém domácím zápase, že bychom chtěli hned v následujícím kole uspět venku. Teď nás čeká utkání v Liberci, máme tam plno kamarádů, proč neobrat zrovna je?“