Teplický kouč Hejkal: Po blamáži je Sparta pod tlakem, my jen můžeme

Král: Když jindy porazit Spartu, když ne teď? Když jedou fotbalové Teplice na Spartu, je to poslední dobou téměř vždy prohra. Ze sedmi zápasů šest porážek a jen jedna remíza. Změní nedělní bitva na Letné mizerné teplické statistiky? „Chceme tam vyhrát, protože kdy jindy než teď porazit Spartu, když se jí moc nedaří,“ burcoval v klubové televizi teplický stoper nebo záložník Alex Král. Dlouhodobé statistiky sice mluví pro favorita, ale aktuální forma nahrává Teplicím, které prohrály jediný z posledních čtyř duelů. To Sparta zvítězila jen jednou v posledních pěti kolech. „Já bych ale Spartu rozhodně nepodceňoval, pořád je to silný soupeř, i když se jim teď herně ani výsledkově moc nedaří. Ale když se podívám na náš poslední vzájemný zápas, tak není na místě něco podcenit,“ připomněl Král domácí debakl 0:4 z kraje podzimní sezony. Jinak si ale Teplice před nedělní bitvou věří. „Víme, že Sparta není úplně v pohodě, a doufám, že právě to nám pomůže. Navíc oni musí, my můžeme, chceme. Psychická výhoda je spíš na naší straně.“ Před posledními třemi duely ligového podzimu si Teplice daly za cíl urvat alespoň čtyři body a po domácím vítězství s Libercem 1:0 už stačí bodovat na Letné a mají splněno. „Určitě i případný bod ze Sparty by byl krásný, ale chceme víc. Už s Libercem jsme ukázali, že dokážeme hrát hezký fotbal, a pokud předvedeme to samé a nebudeme ustrašení, tak jsem přesvědčený, že Spartu porazíme.“