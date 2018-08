Zmačkat, zahodit a ukázat sílu, velí teplický Diviš po kolapsu se Spartou

Skláři po solidním entrée do nového ročníku, kdy ze tří kol posbírali pět bodů, poprvé zakopli a mají o čem přemýšlet. Stoprocentní Sparta jim nastavila zrcadlo.

„Udělali jsme pár individuálních chyb, které možná předcházející soupeři nevyužili a neskórovali z toho. Zato Sparta byla abnormálně produktivní, prakticky ze všeho dala gól. Což byl asi rozdíl proti prvním třem kolům, že nás potrestala,“ srovnával Diviš.

Teplický brankář Jakub Diviš (v modrém) kapituluje v utkání se Spartou.

Remíza 1:1 v Příbrami, demolice Dukly 5:2, plichta v Liberci 2:2, teď krach 0:4 se Spartou. Výsledky ukazují, že Teplicím to skřípe v defenzivě. „Musíme se tomu věnovat,“ doznal trenér Daniel Šmejkal.

Sparta vyslala na Diviše šest střel, čtyři z nich prošly do sítě. První už ve 2. minutě šlágru.

„Zápas tahle branka ovlivnila, trošku nás srazila. Ale ještě se nerozhodlo, pořád před námi byl celý zápas, dalo se s tím něco dělat,“ mínila brankářská jednička sklářů a jako zlomový označila až druhý, opět Šuralův zásah: „Sparta se pak chytla a vycházelo jí úplně všechno. Fotbalisté jsou to výborní, my hru museli otevřít, abychom se dostali na kontakt, a Sparta nás brejkovala. Má individuální sílu, vyřeší to. Poločas byl 0:4, hotovo.“

Mohl Diviš něco chytit? Hned po zápase netušil, chtěl se podívat na video. „Sparťané zakončovali dobře. Ale při každém gólu si řeknete, že šlo něco udělat jinak, trochu líp,“ tvrdil gólman, kterého z přímého kopu překonal rumunský tahoun Stanciu: „Trefil se hezky přes zeď, gólman pak má strašně málo času na reakci. A dal to i razantně.“

Stanciu se blýskl i gólovými centry před Šuralovými hlavičkami. „Při prvním gólu jsme se zbytečně nechali stáhnout už před kopem ze standardky hluboko do vápna, pak měl k němu Ljevakovič daleko. Při druhém rozehráli rychle aut a potom už jejich finální řešení bylo precizní a na uhlídání těžké.“

Vidělo to 15 tisíc diváků. „Krásná návštěva, jaká tady dlouho nebyla,“ líbilo se Divišovi. „Chtěli jsme bodovat, vyhrát. S Duklou jsme předtím doma byli efektivní, teď jsme si to vyžrali až do dna.“

Jen aby to Teplice nepoznamenalo... „Já jsem přesvědčený, že by nás to nemělo nahlodat. Fotbal je takový, i jiné týmy doma prohrály 0:4. My do toho dali všechno. Hrajeme ve Zlíně a teď se ukáže naše síla. Jsem přesvědčený, že ji máme,“ nebojí se Diviš.

„Jen se musíme oklepat, hlavy dát nahoru a snažit se to co nejdřív napravit. Sparta už je pryč, zmačkat a zahodit tenhle zápas. A už myslet na Zlín.“