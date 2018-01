Fotbalisté Teplic odvolí na Kypru. A po nich půjdou k urně i rozhodčí

„Vyplynulo to z debaty, kterou vedl trenér Daniel Šmejkal s mužstvem. Předběhl mě, já měl tuhle variantu připravenou taky,“ pousmál se Martin Kovařík, šéf klubového marketingu.

Už na zimním kempu v Písku realizační tým vášnivě debatoval ohledně prezidentské volby, to samé prý hráči. „Když je možnost volit v zahraničí, napadlo nás, že to uděláme. Navrhnul jsem to hráčům v kabině a měl jsem pocit, že s tím souhlasí,“ líčí kouč Šmejkal.

Kovařík fotbalistům vytiskl žádost o voličský průkaz. Většina si jej vyřídila osobně, někteří z větší dálky si podali žádost poštou. „A další si ho vyzvednou rovnou na velvyslanectví, se kterým jsem v kontaktu,“ podotkl Kovařík.

Volby změnily itinerář týmu po příletu do Larnaky. Bezprostředně poté autobus odveze Šmejkalovy svěřence do Nikósie, tedy na druhou stranu ostrova, než kde pak budou fotbaloví skláři trénovat.

Kemp mají v přímořském středisku Ayia Napa. „Z letiště to je na velvyslanectví 40 minut, něco zabere samotné odvolení, takže to bude zdržení zhruba dvě a půl hodiny,“ spočítal manažer marketingu.

Teplice se nejspíš potkají i s hráči Liberce a Mladé Boleslavi, kteří na středomořském ostrově trénují také. „A vím, že na Kypru jsou v tuhle dobu i čeští rozhodčí. Řešili jsme, aby se nás tam nesešlo osmdesát najednou, což by bylo další zdržení. Načasovali jsme to tak, že rozhodčí půjdou volit až po nás,“ prozradil Kovařík.

Prozápadní volba

Miloš Zeman, nebo Jiří Drahoš? Debaty se budou i v teplickém týmu stupňovat. „Je to aktuální téma, trávíme spolu hodně času, diskutujeme. Říkáme si postřehy, ale nepřesvědčujeme druhé, ať změní názor. Ani jsem nezjišťoval, jestli půjdou volit všichni hráči. Já ano, pro mě to bude premiéra v zahraničí. A budu volit pana Drahoše,“ zveřejnil své preference trenér Daniel Šmejkal.

Kovařík naznačuje, že Drahoš je u sklářů oblíbený: „Jako klub bychom měli být apolitičtí. Ale co slyším, v drtivé většině to u nás bude prozápadní volba.“