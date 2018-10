Hejkalova kúra zabírá. Krob: V pauze jsme skuhrali, teď přišla odměna

Jeho skláři zápas pravdy zvládli. Poprvé pod koučem Stanislavem Hejkalem v lize bodovali i vyhráli, a to v jeho třetím zápase. Díky vítězství 2:0 odvrátili hrozící pád na poslední místo tabulky.

„Ulevilo se nám. První půle od nás byla skvělá. Všichni cítíme, že to bylo strašně důležité vítězství,“ odfoukl si v klubové televizi obránce Jan Krob.

Zvlášť když se i utrápené Slovácko potřebovalo nakopnout. Na jeho lavičce debutoval trenér Petr Vlachovský, po odvolání Michala Korduly povýšený asistent.

„Občas to tam lítalo, naštěstí taky nejsou v pohodě. Měli spoustu centrů, co mohli vyřešit, a nevyřešili. Když se nedaří, tak vůbec nic - to známe sami. Nechtěli jsme, aby se Slovácko chytlo na nás, dostali bychom se dolů. I když jsme tam pořád. Musíme doufat, že uděláme nějakou sérii,“ přeje si Krob.

Hosty k výhře nasměroval gól ze 42. vteřiny díky hlavičce Vaněčka, po půlhodině zvýšil Krob střelou z úhlu. Téměř celý 2. poločas skláři dohrávali o deseti, stoper Čmovš musel ven po druhé žluté kartě. Ale zvládli to s grácií. „Po červené kartě jsme museli hrát v bloku, i tak jsme měli dvě šance. Hráče musím pochválit za příkladný přístup,“ děkoval jim trenér Hejkal.

Bleskový gól podle něj utkání hodně ovlivnil. „Pak jsme utkání dostali do pozice, kde jsme ho chtěli mít. Vysoko napadat, při zisku míče jít do rychlých protiútoků. Potvrdili jsme to druhou brankou. Klíčová byla 43. minuta, kdy náš brankář Diviš chytil jedinou šanci Slovácka.“

Hejkal, který zvedá skláře po odvolání Daniela Šmejkala, hráče v reprezentační pauze nešetřil. „Nebyla odpočinková, ale dost náročná, skuhrali jsme. Ale dnes přišla odměna,“ pochvaloval si Krob.

I Hejkal: „Dobře jsme potrénovali, to není fráze. Tréninkové úsilí jsme převedli i do zápasu, za to jsem nesmírně rád.“

Nejdřív porážka 1:2 s Jabloncem, pak 0:1 v Plzni, teď už Hejkal slavil. „Měli jsme těžký los, vždyť Jablonec teď v Příbrami vyhrál 6:0 a my od něj dostali gól až v poslední minutě. A pak jsme prohráli u mistra. Pevně věřím, že teď přijdou lepší časy.“ Už v pátek Teplice hostí Ostravu.