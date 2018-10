Teplicím hrozí pád na dno. Nepatříme tam, burcuje před Slováckem Trubač

„A tam rozhodně nepatříme! Věřím, že do budoucna budeme mít sílu, abychom zvládali zápasy doma i venku. A že na Slovácku se teď odrazíme tam, kde si všichni přejeme být!“ burcoval v klubové televizi teplický záložník Daniel Trubač, reprezentant do 21 let.

Na dně ligy je po její třetině sedmibodová Dukla, Teplice jsou na třinácté pozici s devíti body, stejný zisk má i předposlední Slovácko, kde v reprezentační pauze odvolali trenéra Michala Kordulu společně se sportovním ředitelem Stanislavem Levým. Tým povede dosavadní asistent Petr Vlachovský.

„Nevím, co se tam přesně stalo, nejspíš chtěli celkově vyčistit klima. O chystané změně jsme měli indicie už od pondělí, počítali jsme s ní,“ tvrdí Stanislav Hejkal, jenž povede Teplice do třetího utkání v elitní soutěži. Doma s Jabloncem ani pak v Plzni skláři nebodovali, byť herně se pozvolna zvedají.

Slovácko - Teplice Sledujte od 17.00 online.

„Během reprezentační pauzy jsem byl velmi spokojený s tím, jak kluci pracovali. Doufám, že se to přenese na hřiště a že za tu čtrnáctidenní práci budou odměněni bodovým ziskem,“ přeje si nástupce odvolaného Daniela Šmejkala. V to ovšem věří i nový kouč Slovácka: „Strašně rád bych zažil pocit vítězství. Kluci to moc potřebují. Věřím, že z naší strany to bude jízda, kterou diváci ocení, a že po závěrečném hvizdu se budeme společně radovat.“

Hejkal počítá s tím, že zápas bude hlavně o bojovnosti. „Bude to o nasazení, taktice a vůli zvítězit. A důležité také bude nehrát alibisticky,“ nabádá kouč. Teplice venku v lize devětkrát za sebou nezvítězily, Slovácko ale vyhrálo jediný z posledních 10 vzájemných ligových zápasů. Domácí mají nejistý start Kadlece, hosté postrádají brankáře Grigara. Duel má v Uherském Hradišti výkop v 17 hodin.