Fotbalové Teplice bod ze Slovácka berou. Pošlou teď ke dnu Brno?

„Remíza na Slovácku je asi spravedlivá. Domácí měli silné pasáže, kdy drželi balon a byli nebezpeční, my jsme taky měli nějaké závary. Škoda, že naše finální část nebyla lepší, ale bod bereme,“ říkal v klubové televizi teplický záložník Daniel Trubač, který šel do zápasu jako žolík kouče Daniela Šmejkala.

A málem svou roli naplnil, jeho nebezpečná střela v závěru duelu vyděsila Slovácko, které ještě nemá jistou záchranu v nejvyšší soutěži.

„Dostal jsem krásný balon od Honzy Rezka, tak jsem za to vzal a škoda, že to tam nepadlo. Možná to i lízalo spojnici,“ litoval Trubač, že jeho rána neskončila gólem.

Mrzelo to i teplické fanoušky, kterých dorazilo do Uherského Hradiště hodně. „Byli super, jsem rád, že za námi přijeli v tak hojném počtu,“ děkoval Trubač.

Důležitou roli budou hrát Teplice v neděli, kdy na Stínadlech hostí Brno. Zbrojovka je poslední a pokud si chce udržet ještě alespoň teoretickou naději na záchranu, potřebuje v Teplicích vyhrát. Na čtrnácté místo teď ztrácí šest bodů.

„Dokud bude naděje, budeme samozřejmě bojovat, ale už ty šance pomalu mizejí. Pořád promarňujeme jednu za druhou,“ smutnil po poslední porážce 0:3 s Jabloncem brněnský obránce Lukáš Vraštil.