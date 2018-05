Hejkal vyhrál Juniorskou ligu a jde do Sparty. Bude dělat pro Hapala

Snad už dostanu šanci v lize, věří hrdý kapitán Začínal jako kapitán, pak si Marek Richter odskočil na hostování do druholigového Ústí, ale sezonu končil znovu v Teplicích s páskou na ruce. A dovedl svůj tým k historickému titulu v Juniorské lize! „Hodně lidí tu soutěž podceňuje, ale je to hezký úspěch. Dokázali jsme, že fotbal hrát umíme,“ hřeje dvacetiletého obránce. V zápase o vše jste s Mladou Boleslaví dvakrát prohrávali, nakonec jste ji ale přetlačili 3:2 a získali titul. Co rozhodlo?

Na Mladou Boleslav se nám moc nedaří, máme s ní nepříznivou bilanci, i proto jsme asi byli ze začátku trošku pod tlakem. Ale potvrdilo se, co nás zdobilo celou sezonu, že se dokážeme jako tým semknout. Dokázali jsme to otočit a vyhrát. Jsem na tým hrdý! Čím jste v letošní sezoně přehrávali své soupeře?

Sednul nám systém se třemi obránci, který nastavil trenér Hejkal. Hráči na jednotlivých postech do toho stylu zapadli. Dost nám pomohlo, že tady byl kouč Hejkal, který dělal asistenta ve Spartě. Hodně nám do dal do další kariéry. Myslím si, že hodně kluků se rozejde do 2 .ligy a vyšších soutěží. A kam půjdete vy?

Ještě nemám stoprocentní jistotu, že někam půjdu. Je možné, že zůstanu v kádru teplického áčka, zatím jsem byl párkrát na lavičce. Už bych trošku chtěl dostat šanci i na hřišti. Druhou ligu jsem si zkusil v Ústí a myslím, že jsem v pohodě obstál. Ta soutěž se hodně zkvalitňuje právě tím, že tam chodí mladí kluci z juniorek.