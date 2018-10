Teplický Hora: Bod z Plzně by nám pomohl i slušel, ale já selhal

„Tohle jde za mnou. Podělal jsem to klukům sám,“ byl na sebe naštvaný teplický tahoun po nejtěsnější porážce 0:1, třetí v řadě a šesté z posledních osmi kol. Nový trenér sklářů Stanislav Hejkal své první prvoligové body stále vyhlíží.

Hora se zjevil tři minuty před koncem sám před Hruškou, plzeňský gólman jeho pokus zblízka reflexivně vykopl. „C htěl jsem to dát kolem něj, ale nechal tam nohu. Kdybych to vyřešil jakkoli jinak, byl by to gól. Selhal jsem,“ vyčítal si.

I Hejkal věděl: „Pokud chceme uspět v Plzni, nějaké náznaky šancí a pak tu velkou příležitost Jakuba Hory musíme proměnit.“

Zato domácí si oddechli. A dost zhluboka. „Na konci jsme se hodně strachovali. Spadl nám kámen ze srdce, když to tam Alda Hruška chytil nohou. Kdyby nám Teplice daly gól, asi bychom se všichni divili, protože jsme měli hodně šancí skóre navýšit,“ uvedl záložník Aleš Čermák, který sám skóroval po hodině hry. Jeho střela se od gólmana Jakuba Diviše odrazila do břevna, pak těsně za čáru a zpátky k teplickému brankáři. „Nevěděl jsem, jestli to lízlo lajnu, nebo ne. Nikdo nic nepískal, tak jsem se běžel radovat. Naštěstí to gól byl.“

Po něm domácí dvakrát poslali balon do tyče, nejdřív Řezník po rohu a pak Hořava z penalty, nařízené za Kučerovu ruku. „Každý hráč jsme tam nechali, co bylo v našich silách. Do posledního puntíku jsme plnili trenérovy pokyny, byli jsme výborně připravení, nebáli jsme se hrát. Je jasné, že Plzeň je dominantní, ale my jako tým nezklamali. Nechtěli jsme hrát zanďoura, což nám neslo ovoce, občas i domácí byli pod tlakem,“ vnímal Hora. „Bod by nám pomohl i slušel.“

Pod Hejkalem poprvé v lize do teplické základní sestavy promluvili stoper Čmovš, záložník Hyčka a útočník Jindráček, který dostal přednost před Vaněčkem. Skláři zůstali třináctí. „„Věřím, že tohle nás nakopne. Za 14 dní na Slovácku začnou naše boje, tam musíme ukázat náš charakter a naši sílu,“ burcuje Hora svůj tým.