Ve válce s Plzní jsme nezklamali, hřálo teplického Vondráška

„Vítězství Plzně nebyla dílem náhody, proto je hrozně fajn takovou sérii utnout,“ blažilo teplického beka Tomáše Vondráška. Jeho skláři včera uhráli se suverénem bod za bezbrankovou plichtu a udrželi si domácí podzimní neporazitelnost.

„Už předem jsem na sociálních sítích psal, že to bude válka, a byla. Šlo o fyzicky nejtěžší zápas podzimu a my jsme jako bojovníci nezklamali,“ potěšilo Vondráška.

Právě on na tom měl lví podíl, při největší šanci hostů zastoupil výtečného gólmana Diviše. Havlovu střelu zlikvidoval na čáře. „Intuice. Míč mě trefil do nohy, bál jsem se, abych si nedal vlastňáka. Dobře to dopadlo,“ oddechl si Vondrášek. „Tomáš fantasticky přečetl hru, zacouval za mě a vykopl to. V kabině jsem mu děkoval,“ blahořečil ho Jakub Diviš.

Zato střídající Milan Havel si drbal hlavu: „Tohle musí být gól, měl jsem volit razantnější střelu.“ Další hrstku šancí Plzně pochytal Diviš a jako první brankář v lize proti útočné mašině udržel nulu.

„Jsem strašně rád nejen za mě, ale hlavně za celé mužstvo. Kluci hráli fantasticky dozadu, týmově, s maximálním nasazením na hranici našich možností,“ viděl Diviš. „Být hodně neskromní a nepokorní, mohli jsme nějaký brejk dotáhnout i do gólového zakončení... Ale jsme jediní v lize, kdo Plzni sebral body, takže bychom měli být spokojení.“

Plzeň si mohla zapsat 17. vítězství v řadě, čímž by vylepšila svůj vlastní rekord ze zlaté sezony 2015/16.

„Ale my do defenzivy hráli hodně agresivně, bojovně, v pevném bloku blízko u sebe. Tímhle systémem jsme to Viktorce hodně komplikovali,“ cítil Diviš. Uznal to i plzeňský trenérský stratég Pavel Vrba: „Soupeř hrál dobře, bojoval, běžecky na tom byl slušně, nedal nám moc prostoru. Zaslouženě získal bod.“