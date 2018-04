Záložník Žitný se znovu trefil, a tak Teplice urvaly aspoň bod

„Jeho efektivita je úžasná. Snad mu vydrží,“ prohlásil trenér Šmejkal.

Mladý záložník Žitný má parádní bilanci: šest prvoligových zápasů a čtyři góly. Nezklamal ani v Karviné. Díky němu skláři ve 25. kole první ligy remizovali 1:1.

„Trefil jsem to, jak jsem chtěl, akorát tomu chyběla větší razance, ale balon prošel,“ řekl Patrik Žitný.

„Přišel dlouhý nákop, prohráli jsme dva souboje a bylo to 1:1,“ povzdechl si karvinský záložník Lukáš Budínský, že hosté vyrovnali.

„Druhá půle... To byla chyba celého týmu. Hrajeme o všechno a my ten nástup takto podceníme,“ zlobil se domácí útočník Tomáš Wágner. „Měli jsme to zvládnout. Byl to laciný gól, ale pořád jsme měli čtyřicet pět minut před sebou.“

Karvinský trenér Josef Mucha je přesvědčený, že začátek druhého poločasu byl pro vývoj včerejšího utkání rozhodující.

„Nebyla to nějaká kombinace, ale jednoduchý nakopnutý balon a my jsme zaspali,“ povzdechl si Mucha. „Přitom jsme ve druhé půli už chtěli hrát ze zabezpečené obrany. Ten gól naši hru ovlivnil. Přesto jsme ještě měli dost času a vypracovali si spoustu akcí proti soupeři, který dohrával v deseti. Hlavně z levé strany jsme měli hodně nájezdů. Bohužel se nám nic nepodařilo dohrát. Nezvládli jsme to.“

Tepličtí druhých 45 minut zvládli, byť od 69. minuty dohrávali bez vyloučeného útočníka Davida Vaněčka, který dostal dvě žluté karty za fauly během 36 minut. „Je to škoda, bude nám chybět,“ podotkl trenér Šmejkal. „Kluci to ale odmakali, ukázali srdce, i když jsme měli štěstí, protože domácí si po centrech vytvořili nějaké příležitosti.“

Záložník Patrik Žitný uznal, že do přestávky hráli úplný opak toho, co chtěli. „Ještěže to bylo jenom 1:0, protože jsme se dostali pod obrovský tlak,“ uvedl Žitný.

Hostující kouč už v 58. minutě střídal Rezka. „Nebyl jsem s jeho výkonem spokojený,“ vysvětlil.

Tepličtí se shodli, že první poločas byl z jejich strany hodně špatný. „Od patnácté minuty to bylo snad nejhorších třicet minut, které jsem v Teplicích za dva roky zažil,“ přiznal kouč Šmejkal.

Teplická bída vyvrcholila penaltou, když Kučera fauloval Wágnera. „Byl jsem u něj, položil jsem na něj ruku, neříkám, že ne, ale přihrál to .Rozhodčí si to asi obhájí, ale jestli penalta byla, tak přísná,“ řekl záložník Tomáš Kučera.

A jak stejnou situaci viděl Tomáš Wágner? „On říká, že na mě položil ruku, já, že to byla penalta. Buďa (Budínský) dával balon obloučkem na zadní tyč. Vyskočil jsem, a když do vás hráč ve výskoku strčí... Nebylo to tak, že bych stál na zemi a spadl. Nebyl jsem zpevněný. Jinak bych to asi hlavičkoval.“