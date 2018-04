Žitný dál září. Leč Teplice skuhrají na nezvládnutou přesilovku

„Začínám si v Boleslavi trošku zvykat, že kdykoli nám vyloučí hráče, my to uhrajeme. Ale myslím to ironicky,“ ušklíbl se nový trenér hostů Jozef Weber. „Tři vyloučení jsou moc na celou sezonu, natož na čtyři poslední soutěžní zápasy. Snad jde jen o souhru náhod.“

Ven šel osm minut před koncem exteplický Šušnjar po druhé žluté kartě. „Pro tohle vyloučení mám pochopení, vyplynulo ze hry. Kdyby nezatáhl za záchrannou brzdu, mohli jsme po kontru prohrávat 0:2. Šušnjar hrál dobře,“ nepeskoval ho Weber. Jeho tým uspěl o deseti i v Plzni a v poháru proti Ostravě.

Komličenko skóroval hlavou po rohu, na míč si naskakoval další exteplický stoper Laco Takács a na gólu měl taky zásluhu. „Místo balonu jsem trefil Komliho hlavu. Hned jsem si říkal, že ten míč byl nějaký tvrdý,“ zubil se Takács. „A že se nám daří po vyloučení? Z toho jsem si hned dělal srandu, je to paradox.“

Teplice nespoléhají na červené karty, ale na junáka Žitného. V pátém ligovém startu dal třetí gól, to je entrée přímo pohádkové. Produktivnější hráč v přepočtu gólů na minuty teď v 1. lize není.

„Jsem za to rád, ale byl bych radši, kdyby to bylo s výhrou jako dvakrát předtím,“ želel 19letý Žitný. „Lepší vstup do ligy jsem nemohl mít. Snil jsem o tom, že by mi tam mohlo něco spadnout, ale tři góly? Paráda! Takovou střeleckou formu jsem neměl od žáků.“

Po brejku a přihrávce Rezka míč uklízel do prázdné branky. „Vypadá to snadně, ale balon skáče, takže to jednoduché nebylo. Musel jsem se pořádně soustředit,“ líčil. Kouč Daniel Šmejkal ho chválil: „Má obrovský talent, musí pracovat dál.“