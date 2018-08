Návrat. Fotbalové Teplice znovu angažovaly útočníka Jindráčka z Ústí

„Smlouvu podepsal v létě, a už když před dvěma lety přicházel do Ústí, měl slíbeno, že v případě ligové nabídky budeme vstřícní,“ řekl ústecký výkonný ředitel Petr Heidenreich. „A když nás Teplice požádaly o pomoc, vyhověly jsme jim, ačkoli je teď náš klíčový hráč. V létě od nich k nám přišlo plno hráčů, navázali jsme užší spolupráci.“

Ústí i díky 28letému Jindráčkovi válí, po čtvrteční remízové předehrávce 2:2 s Brnem a parádním výkonu znovu vyskočilo do čela tabulky.

„Jindráčkův příklad je motivací pro ostatní a odměnou za jeho práci. Zájem je i o jiné hráče, ale pustíme asi jen jeho,“ uvedl Heidenreich. „Martin je specifický případ. Já ho přitáhl z Mostu, za který kopal jen divizi. V Teplicích mu vypršela smlouva, on chtěl skončit s profifotbalem a hrát jen v Německu. Já v něm viděl ligového hráče a přesvědčil jsem ho, aby šel k nám. Řekl jsem: Znám tě odmalička, vrátíš se zpět do ligy. A pokud do Teplic nakonec přestoupí, což se může stát ještě na konci podzimu, vrátí se na Stínadla natrvalo a s plnou parádou.“

Teplicím se útočník šikne, neboť kanonýr číslo 1 David Vaněček se od zimy upsal skotským Hearts. Navíc v posledních třech ligových kolech nedaly ani gól. Jindráček má v nejvyšší soutěži 99 startů za Teplice a Ústí, nastřílel devět gólů a stejný počet jich připravil.

„Věříme, že nám Jindráček pomůže. Ale jeho příchod nesouvisí s tím, že by Vaněček do Skotska odešel předčasně, v tuhle chvíli zůstává,“ oznámil teplický ředitel Petr Hynek.

Ústí ještě nemá zaplněný rozpočet pro 2. ligu, a když Jindráček přestoupí, bude to pro něj vítaný finanční doping. „Pokud nebudeme mít podmínky, abychom se mohli ucházet o postupové příčky, tak logicky hráče, o které bude zájem, budeme těžko držet,“ chápe ústecký úděl trenér Aleš Křeček.

Místo Jindráčka posila nepřijde. „Teď je to šance pro Šupa a Matějku, aby se ukázali,“ nadhodil Heidenreich. „Dostanou víc prostoru a věřím, že se od Jindráčka hodně naučili. Jejich góly budeme potřebovat.“