Víc osobní statečnosti, nabádá teplický Nečas před soubojem s Libercem

„Liberec si udržuje formu, hraje dobrý fotbal, umí měnit systém hry. Ale jsme na něj dobře připraveni a doma samozřejmě chceme vyhrát,“ velel v klubové televizi teplický asistent Radim Nečas.

Žlutomodří mají za poslední tři zápasy skóre 0:5, i z toho plyne, že problémy teď jsou všude. Nejvíc ale v obraně. „Dostáváme dost gólů proti minulé sezoně, pracujeme na tom, aby se to zlepšilo. Je to o osobní statečnosti v soubojích,“ tvrdí Nečas.

Že by špatné období Teplice srazilo psychicky, to si trenér nepřipouští. „Máme tu dost zkušených hráčů na to, abychom se s tím vypořádali. Ale je jasné, že obranu vylepšit musíme, od ní se vše odvíjí. Když zapracujeme na defenzivě, budeme lepší i v útoku,“ věří.

Přestože Teplice jsou v útlumu, jejich talentovaný stoper Alex Král dostal poprvé v kariéře pozvánku do reprezentační jedenadvacítky.

„Úžasné! Zase jsem se dostal o krůček výš. A moc se na to těším,“ usmíval se Král, jehož v dresu lvíčat čekají kvalifikační duely s Chorvatskem a San Marinem. „Snad to zvládneme. A s Teplicemi bychom také chtěli jít nahoru. Liberec musíme porazit!“ Duel má na Stínadlech výkop v pátek ve 20.15.