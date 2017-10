Krob sepsul sudí: Pískali každou hovadinu. Ňoumové, patří do pralesa

Jak vás těší tři body?

Jsou zlaté, ale víc než 1:0 to dneska nešlo. Protože to byla tragédie z obou… tedy ze všech tří stran. A když rozhodčí písknou každou hovadinu, nemá vůbec cenu hrát fotbal. To sem ani lidi nemusí chodit. Tragédie.

Jste evidentně vytočený… Co se vám stalo?

Ano, jsem z nich vytočený. Aby takoví frajeři, třicetiletí rozhodčí, pískali hovadiny na obě strany a dělali si z nás srandu, to do ligy nepatří. Nemá to obdoby.

Co přesně jim vyčítáte?

Nám bylo písknuto 70 procent špatně, jim 30 procent, otáčel to spíš pro hosty. Tohle si nemůžou dovolit. Pak se vám ještě smějí, já se jim smál potom už taky. Protože takoví v uvozovkách ňoumové nemůžou pískat ligu, můžou jít pískat nějaký prales.

Vy jste dostal žlutou kartu. Proč?

Asi za to nejmenší, za co jsem ji mohl dostat. Jak pomezní všechno otáčeli, potom už si na mě smlsli. Za nic mi jí dali. Kdybych ji předtím dostal za kecy, chápu. Tohle byl vrchol.

Je za tím podle vás neschopnost?

Neumějí to, a ještě aby si nějak přilepšovali, nevím… Dělají si srandu z domácích a znechutí to fanouškům. Když v tomhle počasí přijdou lidi na fotbal a jsou takoví rozhodčí, kteří fotbal nepustí a jenom pískají blbosti na obě strany, nemá ani cenu hrát. To jsme si mohli hodit los a jít domů.

Proto byla hra rozkouskovaná?

Nám to nešlo, pak jsme z toho byli vytočení. Protože první čtyři rohy otočili proti nám. Všechno obráceně. Na psychiku je to strašně těžké, zvlášť když vedle vás běhají a trošku se vám smějí. Složitě se pak soustředíte. O půli jsme věděli, že to skočí 1:0, což se podařilo.

Rozhodl Vaněček v 87. minutě. Úleva?

Já se hlavně divím, že nepískli útočný faul. Předtím tři centry, tři nesmyslné útočné fauly. Naštěstí to poslední nechal a hned to skončilo gólem.

Jak důležitá výhra to byla?

Hodně. Máme 16 bodů a plus minus se rozdělila tabulka na spodek a vršek. Ale nesmíme se uchlácholit, dneska to bylo vydřené. V úterý chceme doma zvládnout pohár s Hradcem, abychom v něm přezimovali, a pak těžký zápas v Olomouci. Teplice