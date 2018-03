Sedm minut hodilo celý týden do koše, zuří teplický gólman Diviš

„Náš vstup do zápasu byl jedním slovem katastrofa,“ tvrdil Diviš pro klubovou televizi. Teplice po pouhých sedmi minutách ztrácely 0:2. „Týden se připravujete na mistrovské utkání a sedm minut hodí celý týden do koše. Zápas to silně ovlivnilo,“ štvalo jedničku hostů.

Proč skláři v úvodu selhali? „Tohle hodnocení bych nechal trenérům, ale musíme asi každý začít sám od sebe,“ vybízí gólman.

Diviš deset minut nato chytil penaltu, kterou jihlavský Ikaunieks poslal do středu jeho branky.

„Po takhle hrůzostrašném startu jsme potřebovali nějaký impulz, který nás mohl vrátit do hry, zvednout. Viděl jsem na nás, že jsme dole, že to je špatné,“ pozoroval.

Hostům jeho úspěšný zákrok pomohl. „Vrátili jsme se do zápasu, když jsme my proměnili penaltu, dostali jsme tím domácí pod tlak. Utkání se ještě mohlo vyvíjet různě, ale třetí gól těsně před poločasem nás zase položil.“

Na jaře Teplice ještě nevyhrály a spodek tabulky se přibližuje. Diviš se ale nebojí: „Necítím nějaký tlak, věřím v náš tým, věřím v nás. Máme doma Zlín, tři body by nás nakoply a nastartovaly k výsledkům, které bychom si přáli.“