Diviš: Těší mě, že kouč ukázal na mě. Ale neberu se jako jednička

„Trenér ukázal na mě a já si toho vážím, ale neznamená to nic, příště může jít zase chytat Tomáš. Na druhou stranu jsem samozřejmě rád, že to vypadá, že jaro začnu já,“ neskrýval Diviš, který během podzimu přišel do Teplic z Mladé Boleslavi.

Grigarova pozice byla v Teplicích dlouhá léta neotřesitelná. Až vy jste mu dokázal sebrat roli jasné jedničky. Jaký to je pocit?

Neberu to tak, že bych Tomáše sesadil z pozice jedničky, nemáme to rozdělené na jedničku a dvojku. Teď trenér ukázal na mě, ale může se stát, že po druhém zápase tam půjde Tomáš. Třeba se nám nebude se dařit a pro dobro týmu tam půjde zase on. Fungujeme spolu dobře, což je strašně důležité pro tým. Já jdu do každého zápasu předvést to nejlepší, co umím, někdy se to povede víc, jindy méně. Za sestavu je zodpovědný kouč, takže na koho ukáže, ten jde chytat.

Jaká byla příprava Teplic?

Celkově dobrá, odehráli jsme slušně tři zápasy na Kypru, i když s Partizanem pro nás byl výsledek trochu krutý (0:2). Ale posunulo nás to zase dál. S Táborskem to také bylo dobré, jen gólů mělo být víc.

Na podzim to v defenzivě trochu skřípalo, jak podle vás teď funguje obrana?

Od chvíle, co jsem přišel do Teplic, tak jsem neměl pocit, že by tam byl nějaký zásadní problém, naopak kluci skvěle bránili a nedostávali jsme moc gólů. A přeneslo se to i do přípravy. Hrajeme slušně dozadu, nepouštíme soupeře do moc brankových příležitostí. Myslím, že jsme na ligu dobře připraveni.

Trenér Daniel Šmejkal zkoušel systém na tři obránce, jak se vám to zamlouvalo?

Je to hodně zajímavá varianta, hlavně na brejkové situace, protože po rychlém zisku míče je nás víc nahoře. Trenér to chtěl nazkoušet, protože jsou zápasy, v nichž je vývoj takový, že systém potřebujete přehodit. Myslím, že všichni uvítali, že jsme si to mohli otestovat.

Jarní část ligy začínáte v Jablonci, jaký to bude zápas?

Těžký! A nejspíš ve velké zimě. Musíme tam nechat všechno jako vždycky, asi to bude hodně vyrovnané, ty starty bývají takové kostrbaté. Určitě bude důležité, kdo dá první gól, od toho se bude vše odvíjet. Může být i špatný trávník, takže rozjezd to bude určitě složitý.

Když jste narážel na tu zimu, možná byste si tentokrát přál mít raději více práce, abyste v brance nezmrznul.

Kdybych neměl moc práce, tak se zlobit nebudu. (smích) Počasí je prostě takové, musíme se s tím poprat, snad nějaké velké mrazy nepřijdou, gólmanům pak mrznou hlavně palce u nohou a špatně se vykopává. Ale to mají všichni stejné, na to se určitě nebude nikdo vymlouvat. Těšíme se na start ligy, na to jsme tady dva měsíce makali. A teď se ukáže, jak na tom budeme.

V zápase nejspíš budete svádět souboje s útočníkem Janem Chramostou, s nímž se znáte ze společného působení v Mladé Boleslavi. Bude to pro vás o to zajímavější bitva?

Známe se velice dobře, dlouho jsme spolu hráli, jezdili jsme spolu v autě na tréninky, takže tam asi budou nějaké malé hecovačky. Vždy to pro mě bude pikantnější zápas, když budu hrát proti Honzovi, ale teď jde kamarádství stranou. Je to soupeř a já doufám, že je přejedeme a on se neprosadí.